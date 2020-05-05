2020-05-05T21:09:19+03:00
Минск
КП Беларусь

На минском вокзале пассажирам меряют температуру. Тех, у кого она высокая, отправляют в больницу

Температуру тела автоматически определяет тепловизор, установленный в зале ожидания на втором этаже вокзала
Ольга ШУМАНСКАЯ
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О том, что на вокзале работает тепловизор можно понять благодаря специальному объявлению - самого устройства для пассажира не видноО том, что на вокзале работает тепловизор можно понять благодаря специальному объявлению - самого устройства для пассажира не видноФото: Ольга ШУМАНСКАЯ
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Тепловизор установили на прошлой неделе на входе в зал ожидания железнодорожного вокзала. О том, что у входящих в зал меряют температуру, сообщает объявление «Ведется тепловизионный контроль». А ко входу в сам зал теперь ведут красные оградительные ленты. Это все изменения, которые могут заметить пассажиры, ведь самого тепловизора не видно. Да и какого-то датчика, который бы сообщал бы пассажиру, что у него температура – нет.

Данные измерений сразу же выводятся на экран компьютера администратора зала. О том, что у кого-то из пассажиров температура, администратору дополнительно сообщает звуковой сигнал.

- Если бы у вас была бы температура, к вам бы уже подошли, - говорят мне проходящие мимо сотрудники милиции, когда я спрашиваю у администратора о механизме работы нового устройства.

Администратор поясняет, что если у кого-то из входящих в зал обнаруживают температуру, то его температуру перепроверяют с помощью бесконтактного термометра, который теперь есть у администратора. Если повышенная температура подтверждается, то такому пассажиру предлагают пройти в медпункт на первом этаже для оказания медицинской помощи. Людей с высокой температурой сразу после медпункта должны госпитализировать.

- Если пассажир откажется идти в медпункт, то тогда мы вызовем врача сюда и пригласим милицию. Но таких случаев не было еще. Вообще не было еще с высокой температурой людей, в основном с 37,1 – 37,4. Мы ведь недавно только установили его, - поясняет администратор.

В медпункте, который на вокзале работает круглосуточно, посетителей нет. На входе медицинский сотрудник выдает мне маску и сама тоже надевает такую же. На этом эпидемиологическая защита врача заканчивается: ни костюма, ни даже перчаток у сотрудницы нет.

- У нас есть указание, что если кого-то отправят после тепловизора к нам, то нужно перемерить температуру, сделать осмотр. Если есть показания к госпитализации (сильный кашель, высокая температура, хрипы в легких), вызываем "скорую помощь". Записываем обязательно номера телефонов и передаем руководству, - говорит медработник. – Но не часто люди с тепловизора к нам приходят. Сегодня за смену не было никого, и вчера тоже ни одного.

КСТАТИ

Это не первый тепловизор установленный в Минске. Недавно в тестовом режиме подобное устройство установили на входе в станцию метро «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала. Здесь установлена специальная тепловизионная камера, которая мерят температуру дистанционно и дает сигнал о повышенной температуре пассажира на экране компьютера сотрудника метрополитена. Пассажирам с повышенной температурой тела в поездке на метро не отказывают, а только сообщают об их состоянии.

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