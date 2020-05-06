«Когда прадеда угоняли в Германию, он кричал прабабушке: «Дождись меня, Франечка!»

«Мои прадеды - Голубович Василий Антонович и Буримский Константин Иванович - сражались за свободу Беларуси. Для меня они стали примерами мужества и патриотизма. Оба прадеда воевали с ружьем и гранатой, один из них, Константин, даже дошел да Берлина.

Василия Антоновича призвали 15 июля 1944 года. Прабабушка вспоминала, как он оглянулся на родную деревню в последний раз, словно чувствуя, что больше не вернется. И действительно, Василий Антонович не увидел своих родных... Его убили 4 февраля 1945 года, когда он вместе с отрядом форсировал реку Бобр. Самым первым он пересек реку и прикрывал от обстрела врага роту. Там его и догнала пулеметная очередь... За свою смелость прадед Василий Антонович был награжден орденом «За мужество».

Он писал письма жене и детям, что вернется скоро домой, что отремонтирует дом, наладит хозяйство. Он верил в победу, а жена Мария верила, что он вернется… Фронтовые письма - вот все, что оставила война ей на память о любимом человеке.

В деревенском доме до сих пор под крышей на чердаке сохранилось несколько этих писем-надежд. И когда я читаю фронтовые письма прадеда, словно переношусь спустя годы в то время и оказываюсь рядом с ним. Я очень горжусь смелым подвигом прадеда, но и очень грустно мне, что погиб он почти в конце войны и не увидел Победы, которую так ждал.

Еще один прадед - Кравченок Виктор Адольфович - страдал на чужбине, в Германии, куда его молодым парнем вывезли фашисты на принудительные работы. Накануне, перед тем как прадеда Виктора увезли в Германию, он договорился с невестой о скорой свадьбе. Когда его увозили, рядом бежала прабабушка Франя, и он ей кричал: «Дождись меня, Франечка! Я вернусь!» На чужбине он не забывал, что дома остались мечты о будущей жизни. И это давало ему силы идти пешком, ночуя в лесах, во ржи, и добираться домой. Большое желание жить в свободной стране, создать семью, найти счастье вело его на родину. И после 9 мая он закончил свой трудный путь - добрался до дома. Меня удивляет целеустремленность и решительность моего прадеда Виктора. Как было возможно добраться из далекой Германии дорогами, которых он не знал, не заблудиться в лесах, пережить холодные весенние ночи, миновать опасности... И вернуться живым и здоровым в родную деревню».

Ангелина ГОЛУБОВИЧ, 17 лет, 11-й класс гимназии №74 г. Минска.

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