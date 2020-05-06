«За одну ночь партизаны Гомельщины подорвали свыше 700 рельсов»

«Мой прадед Семенчуков Павел Кириллович родился в 1924 году в семье крестьянина в деревне Денисковичи Жлобинского района Гомельской области. В годы войны 19-летним ушел в партизанский отряд, где находился до воссоединения с частями Красной армии.

Участвовал в боях за освобождение Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. В послевоенные годы он вел дневник, который бережно хранит моя бабушка. Вот что он писал:

«Великая Отечественная война застала меня на школьной скамье. Поэтому мне и моим сверстникам не пришлось выбирать профессию - за нас решила война. Свой боевой путь я прошел в составе трех боевых соединений: 10-й партизанской бригады, 11-й и 3-й армий. В Отечественную войну партизанил на фронте с октября 1943 года. Военно-учетная специальность - пулеметчик и гранатометчик, воинское звание - сержант, занимаемая должность - командир отделения пулеметного расчета в период проведения Белорусской операции, а затем, в Восточнопрусской операции - командир отделения, помощник командира взвода противотанковых ружей. Был дважды ранен, награжден орденом Славы третьей степени…

В период оккупации территории Гомельской области я был бойцом партизанского отряда им. Ворошилова №265, 10-й Журавичской бригады Гомельского соединения. О том, как сражался наш отряд, говорят следующие факты. Только на протяжении трех месяцев под откос было пущено 11 эшелонов с живой силой и техникой врага, уничтожено 17 автомашин, более 400 фашистских солдат и офицеров. В Каменском бою мы уничтожили более 200 карателей, а в Лозовском, силами всей бригады - около 700, истребили 23 автомашины, танкетку и бронемашину. Был убит немецкий полковник, возглавлявший карательную экспедицию. Лишь с наступлением темноты наша бригада ночью вынуждена была перебазироваться в Рогачевские леса…

Партизаны Гомельского соединения получили благодарность от Центрального штаба партизанского движения за успешное ведение так называемой «рельсовой войны», которая в значительной степени способствовала разгрому врага и развитию наступления Красной армии.

Только за одну августовскую ночь партизаны Гомельщины подорвали свыше 700 рельсов и истребили более 150 фашистских солдат и офицеров (3 августа 1943 года)… Это была помощь партизан наступающей Красной армии… В сентябре - октябре были освобождены первые районные центры Гомельской области: Тереховка, Добруш и Лоев. 2 октября в Чечерских лесах произошла радостная для нас встреча с частями наступающей Красной армии. Для нас это были самые счастливые минуты, когда не хватало слов и непрошеные слезы застилали глаза…»

Максим ЯНУЧОК, учащийся 9» Б» класса СШ №1, г. Житковичи.

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