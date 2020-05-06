«Братик обхватил шею солдата: «Папашка, как я тебя ждал!»

«Ближе к вечеру 27 июня 1944 года мы, детвора, сидели на траве на улице, а в сторону Бобруйска летели армады советских самолетов. Казалось, что они заслонили небо. От их гула закладывало уши. Было очень страшно. И старшие поселка, посоветовавшись, решили, что всем надо в лес. Мы ушли прятаться в колхозный лес за огородами, ночь проспали там…

Утро 28 июня было очень теплым, солнечным. Сильнейший бой начался к обеду на хуторе Клюшниковых и Строковых. Через этот хутор проходил шлях из деревни Буда в деревню Черебомир. Пули долетали до нас в лес, мы лежали в ямах, пули свистели над головами, но никто не был убит и ранен.

После обеда со стороны нашего горелого поселка, который немцы сожгли в сентябре 1943 года, мы услышали крики: «Мамаши, папаши, дети, выходите из леса, Красная армия пришла». Мы обрадовались, но не поверили, так как были случаи, когда под видом Красной армии немцы выманивали из леса население, а потом расстреливали.

Малаховский Змитер залез на дерево и доложил, что в поселке много солдат, но издали не понятно, чьи они. Потом сказал: «Я ухожу в деревню и буду вам кричать правду. Если меня расстреляют, никого не предам, но прошу моих малых дочерей присмотреть». Его жена умерла в начале 1944 года, и девочки 7 и 11 лет могли остаться сиротами.

Он ушел в деревню, а через некоторое время мы услышали его радостный голос: «Выходите из леса, Красная армия пришла!»

Мы вернулись в деревню. Сколько было радости у нас - передать невозможно! Люди обнимали, целовали красноармейцев. Нам, детям, они дали по кусочку сахара. И вдруг мой двоюродный братик Котов Ваня признал в одном из красноармейцев своего папу. Ручонками обхватил шею солдата, целовал и приговаривал: «Папашка, как я тебя ждал!» Глядя на все это, солдаты плакали вместе с жителями деревни…

Нам, детям, старшие все время показывали на восток и говорили, что оттуда придет Красная армия и освободит нас от немцев. И я была очень разочарована, что красноармейцы не в красной одежде, как я их представляла….

Три дня подтягивался фронт. Солдаты строем шли через наш поселок. Из колодцев женщины доставали воду, ставили ведра вдоль дороги, а мы, детвора, бежали навстречу строю, брали у солдат фляжки, доносили до женщин, те наливали в них воду и стояли с фляжками вдоль дороги. И каждый солдат, доходя до женщин, зная свою фляжку, не останавливаясь, брал ее и уходил в сторону леса…»

Нина Алексеевна МАРАХОВСКАЯ, Бобруйск.

belkart.by

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