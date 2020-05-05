«Пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы». Лукашенко о коронавирусе, прогнозах и карантине

5 мая Александр Лукашенко пообщался с журналистами. И вновь рассказал о параде 9 мая, критике власти, прогнозах о том, когда пройдет коронавирус.

Так же рассказал о...

...КРИТИКЕ

Президент прокомментировал информацию о том, что в российских медиа пишут, будто бы в Беларуси мало тестируют на коронавирус. И озвучил данные из выборки о количестве тестов, проводимых в разных странах в расчете на 1 млн населения.

«На сегодняшнее утро (5 мая, - ред.): у Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тыс. тестов. На втором месте Беларусь - 22,5 тыс. тестов. И на третьем месте - 22 тыс. на миллион - США. Ну пусть покритикуют американцев».

«Надо спокойно на это (критику, - ред.) реагировать. Большое видится на расстоянии. Пройдет этот период - сядем и сделаем соответствующие выводы».

Статистика тестирования.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

...ТЕСТИРОВАНИИ

И обратил внимание, что тестирование не всегда точное, особенно в начале пандемии.

«Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная».

«Сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос».

...ПАРАДЕ

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде». «Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде».

«Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар, и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас».

Но, по его словам, некоторые могут не приехать потому, что надо сохранить лицо.

«Ввели же карантин, комендантский час (в некоторых странах, - ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...».

...ЛЮДЯХ

«Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще ну просто красавцы. И мы никого не «травили», мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним».

«Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились».

...ПРОГНОЗАХ

И рассказал, что пока сбывается прогноз, который дали белорусские специалисты.

«Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею».

...КАРАНТИНЕ

«Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос». «Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Президент озвучил, что по данным на 5 мая в Беларуси примерно 12,4 тыс. пневмоний, включая коронавирусные. По его словам, это не много. Около 1 тыс. человек классифицируются как тяжело больные.

И добавил, что за сутки в Беларуси освободилось 300 коек. А в Витебске поочередно проводят санобработку больниц и начинают возвращать их к нормальному режиму.

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По по материалам пресс-службы президента и belta.by