«Связь между аллергией и коронавирусом очевидна». Аллерголог-иммунолог о том, когда защищают маски, правильном лечении и опасностях лета

ДОСЬЕ «КП». Дмитрий Кузьмич НОВИКОВ, 81 год, профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН и РАМТН. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Витебского государственного медицинского университета, главный редактор журнала «Иммунопатология, аллергология, инфектология», председатель Белорусской ассоциации аллергологов и иммунологов - члена WAO - Всемирной организации аллергии, автор 18 монографий и учебных пособий, 15 патентов и более 400 статей по аллергологии и иммунологии. Подготовил 49 кандидатов и 10 докторов наук.

Профессор Дмитрий Кузьмич Новиков много лет изучал аллергические заболевания и считает, что аллергия - фактор риска для развития у человека коронавируса. Фото: архив.

- Дмитрий Кузьмич, наступает сезон аллергий. Некоторые видят прямую связь аллергических реакций и реакции организма на коронавирусную инфекцию.

- В сезон аллергии резко обостряется астма и другие аллергические болезни. Смертность от астмы, отягощенной коронавирусной инфекцией растет – астматики легко заболевают пневмонией. Связь между аллергией и коронавирусной инфекцией очевидна, у них много общего: и там, и там наблюдается гиперреактивность клеток с выделением большого количества цитокинов - развивается повышенный ответ клеток как на аллерген, так и на вирус.

Любой стимулятор может вызвать такую повышенную реакцию, особенно у генетически предрасположенных людей. Сейчас мы наблюдаем повышенную реакцию клеток эпителия, легочных альвеол (воздушные пузырьки) на коронавирусную инфекцию. Возникает отек альвеол.

Рентген-снимок таких легких похож на матовое, замутненное стекло. У больного не происходит нормальный обмен кислорода – в воздушных пузырьках в легких вместо воздуха скапливается экссудат. При аллергии принцип тот же.

Следовательно, аллергия – фактор риска для развития у человека коронавируса. Наше аллергологическое отделение Витебской областной больницы (40 коек) сейчас перепрофилировали под пневмонии, появляется все больше больных с астмой, часто отягощенной коронавирусной пневмонией.

И лечат их, на мой взгляд, не всегда правильно. При пневмонии противопоказаны кортикостероиды, больным с астмой они, наоборот, нужны.

Клинические рекомендации по лечению этих больных недостаточно грамотные, а ВОЗовских – нет. Каждый главный узкий специалист считает, что надо лечить исходя из его профиля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Получается, сейчас начнут цвести березы, и ситуация с коронавирусом может усугубиться?

- Уже цветет ольха, за ней и другие – “деревянная” волна началась. В мае-июне будут цвести травы, в августе – сорняки, лебеда, полынь. При сырой погоде подключится продукция спор грибов. При наличии даже слабой аллергической реакции угнетается иммунитет, и вирусная инфекция развивается легко. Именно их сочетание отяготит состояние многих больных.

“Марлевые маски не защищают от вируса”

- На ваш взгляд, защитные маски защищают от вируса?

- Марлевые нет, они пропускают вирусные частицы, ведь это наномикроны. Хорошо защищают только специальные респираторы, они не пропускают вирус, такие выпускают в Китае.

- А если маска из 6-ти слоев марли?

- Хоть из 10. Есть другой способ – надо смочить маску мыльным раствором, а затем высушить. Мужчинам нужен более концентрированный раствор, женщинам – менее концентрированный. Можно из обычного хозяйственного мыла, в туалетном или жидком много добавок, они раздражают слизистые. Вирус боится щелочи, и даже если попадет на поверхность маски – инактивируется.

А еще лучше – побыли на улице или с друзьями – промойте мыльным раствором нос. А то руки моют – а слизистые? Вирус фиксируется в первую очередь на клетках слизистой оболочки носа.

И прополощите таким же раствором рот – только глубоко, чтобы в горло попало.

А перед выходом на улицу смажьте нос мазью для носа – можно антибактериальной, ланолиновой или вазелиновой, она сработает как защитная пленка.

Руки можно обрабатывать 76%-м спиртом, 96%-й сильно сушит, а меньший градус вирус не убивает. Только не слушайте, что такой алкоголь нужно применять внутрь: от вируса не поможет, только лишь сработает на подавление иммунитета.

- Как сейчас работают сотрудники вашей кафедры аллергологии в Витебске?

- В наше отделение еще до того, как его перепрофилировали под инфицированных, привезли больного с отеком Квинке, который оказался с вирусной пневмонией. Все сотрудники имели контакт 1-го уровня. Аспирантка в больнице с пневмонией, четверо перенесли легкую форму, одна – на карантине.

- Говорят, главный признак коронавируса, по мировой статистке, – потеря обоняния и вкуса.

- У нас такое не отмечали. Обычные респираторные синдромы и кашель. Иногда присоединялась диарея. Сейчас сотрудники кафедры (все контакты 1-го уровня) на самоизоляции, но продолжают дистанционно обучать студентов.

К сожалению, страдают наши больные, которые в это время должны проходить повторные курсы лечения от аллергии в стационаре, а мы не можем их принять. Возможно, получится наладить амбулаторный прием и онлайн-консультации. Обратился к проректору по клинической работе с этими предложениями, но они не нашли отклика – занята вирусом.

“Инсульты – не редкость при этой инфекции”

- Многие спорят о способах лечения коронавируса. Если реакция организма на вирус схожа с аллергической - возможно, эффективно и схожее лечение?

- Клинические рекомендации по лечению этих больных недостаточно грамотные, а ВОЗовских – нет. Каждый главный узкий специалист считает, что надо лечить исходя из его профиля.

Объемного подхода к лечению нет. Сердечно-сосудистые специалисты считают, что надо так лечить, инфекционист – что только эдак, аллергологи там вообще не участвуют. А я бы сказал, что нужно добавить противоотечную терапию. И не обязательно противоаллергическими препаратами. Самый простой прием – мочегонные препараты…

- Но ведь мочегонные препараты могут обезвоживать организм?

- Да, не всем они показаны. Нельзя их применять и при поражении почек, но это надо определять индивидуально. Но ведь отек легких есть, причем альвеолярный, и его надо лечить.

- Но считается, что лечат не вирус, а пневмонию. И здесь нужны антибиотики.

- Вот! Это чисто терапевтический подход к лечению банальных, обычных, пневмококковых пневмоний. Но ведь это специфическая инфекция, не похожая на другие. Пневмококк там фоново – поскольку иммунитет разрешил ему там жить и развиваться. Конечно, он вносит свою лепту, и нужны препараты, подавляющие инфекцию. Причем, чем раньше их назначать – тем лучше.

- Но если легкая форма коронавируса, пневмонии нет - зачем травить организм и добивать иммунитет антибиотиками?

- Это общий подход, когда начинаются любые другие респираторные инфекции – это правильно. Но при коронавирусе антибиотик необходим, это предупреждение пневмонии. Потому что вирус подавляет иммунитет человека, а антибиотиками мы фактически создаем противобактериальную стимуляцию иммунитета, иммуномодуляцию.

Более того, антибиотики опосредованно влияют на вирус, возможно, через интегриновые (CD147) рецепторы. Именно через эти рецепторы в кишечнике вирус вызывает диарею, возможно поражает мозг, сердце. Инсульты – не редкость при этой инфекции.

“В сельской местности, где больше грязи, навоза и батерий – аллергии меньше”

- Дмитий Кузьмич, откуда сейчас столько дерматитов, в том числе у подростков? Из-за избытка химии? Раньше было хозяйственное мыло, а сейчас куча средств…

- Да, даже в литературе есть гипотеза, что аллергии стало много из-за того, что мы жить стали чище. В сельской местности, где больше грязи, навоза и бактерий – там аллергии меньше, чем у городских. Что касается подростковых дерматитов – это недолеченные младенческие экземы, нужно вылечивать детей до года.

Если не вылечить до полового созревания – развиваются тяжелые формы дерматита. Часто они связаны с пищевой и бытовой аллергией. Это как с недолеченной астмой, которую мы наблюдаем у призывников.

А дальше пошло нарастание других проблем, усиленных образом жизни.

Вопросов много, а вы посмотрите, сколько в продуктах пищевых добавок, сколько красителей! И это дают детям.

Но самое возмутительное, что то же самое добавляют в лекарства. Если таблетка белая – там оксид титана. Такие же белила в жвачках, в массе продуктов. Как аллерген срабатывает он нечасто, зато вызывает иммуномодуляции – изменение иммунитета и повышенную чувствительность, в том числе к вирусам и бактериям.

Растет количество экзематозного поражения рук, возникающие из-за контакта с химией, если стирать-убирать дома без перчаток.

С другой стороны, сами перчатки, например, каучуковые (латексные) – тоже аллерген. Потому что в гевее – дереве из которого получают латекс – очень много белков, на которые возникает аллергия. Такая часто бывает, например, у хирургов и медсестер.

- Вот вы говорите “вылечивайте аллергию до года”. Но часто врачи разводят руками: причин не знаем, что поможет – тоже. Дай Бог, перерастет...

- А все потому, что мало знают и недолечивают. Хотя мы и предложили хорошие методы лечения – аутосерогистаминотерапию и другие. Метод применялся в нескольких больницах, а потом некоторые главврачи его запретили. Хотя и кандидатсские защищены, и протоколы лечения есть, а все потому что “не заинтересованы”, зачем хлопоты – внедрение.

- Расскажите, что это за новый метод лечения аллергии?

- Да ему уже больше 30 лет! Начал я с того, что лечил свою личную холодовую аллергию. Дорабатывал, усовершенствовал. Уже 10 лет, как моя аллергия исчезла – сижу на даче на холоде, а руки и лицо, как раньше, не зудят, не чешутся.

Наверное, Бог такие испытания посылает: мол, подумай, как свою напасть вылечить и другим помочь? Себя вот вылечил, и многих больных тоже.

Исчезают и астма, и дерматиты, и хронические рецидивирующие крапивницы. Потому что методов излечения аллергии в мире почти нет, кроме постоянного приема антигистаминных препаратов и гормонов. В свое время мы создали вакцину против астмы, еще в 2006 году, хорошую, эффективную, таблетизированную.

Сейчас в Беларуси регистрируют схожие импортные, дорогие и с высокими дозами аллергенов. А мы разработали низкодозовые мирового уровня вакцины.

Два года ее даже производили, но потом предприятие продали российскому олигарху, производство закрылось. В импортных препаратах ставка на огромные дозы, подавляющие иммунитет и вызывающие побочные реакции.

Мы же маленькими дозами делаем так, что получаем в ответ низкодозовую толерантность организма. В науке такое явление описано давно, но пока реализовать его в клинике смогли только мы.

- Правда, что психосоматика усиливает проявления аллергии? Сейчас у многих страх и ужас перед коронавирусом.

- У всех страх. У меня, моих сотрудников – все мы были поражены, когда появился коронавирусный пациент, а потом и наша первая сотрудница заболела.

Аллергия – фактор риска для развития у человека коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Страх возникал из-за неясности ситуации. Сейчас нет. Да, они все инфицированы, здоровы, но это не говорит о том, что человек больше не может заболеть коронавирусом, так же как гриппом.

Знание причины болезни методов ее лечения исключает страх.

Страх болезни – вредное дело. Подавляются реакции, страдает иммунитет.

Даже крапивница бывает чисто психосоматической – от чрезмерного возбуждения и стресса. Но всем больным нужны врачи. Потому что наступает период аллергии, а аллергия так или иначе даст всплеск в том числе и коронавирусной инфекции и, наоборот.

И этих людей тоже нужно будет кому-то лечить. Тогда как многие врачи уже заразились из-за отсутствия опыта работы и эффективных средств защиты и диагностики.

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