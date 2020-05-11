«Если бы в 50 я не изменила жизнь, похудев на 22 кг, - осталась бы без мужа и дочери»: откровенный рассказ о кризисе и преображении

- К своим 50 годам, честно признаюсь, я была в очень в запущенном состоянии. Весила 86 килограммов при росте 169 сантиметров. Шок вызвал поход в магазин, где мне подошел только 56-й размер одежды. Настроения не было: накопилось недовольство собой, жизнью, работой, окружающими. А все оттого, что я не любила себя, - рассказывает Ольга. В этом году ей исполняется 60 лет. Но кто поверит? Глаза горят, фигура - на зависть молодым, энергии - хоть отбавляй… - Признаюсь, мне никогда не нравилось мое тело: считала его неженственным, мальчуковым, талии не было.

Лишний вес начал прибавляться уже после родов - радости от отражения в зеркале становилось все меньше. А потом появились и проблемы со здоровьем.

Такой Ольга была в 50... Фото: личный архив.

Попытки бороться с весом были всегда: то с понедельника, то голодания раз в неделю - но результат был кратковременный, и вскоре все возвращалось, да еще с плюсом. Когда после сорока начались возрастные изменения - все стало усугубляться еще сильнее.

Я была крайне недовольна собой. Стала себе совсем не интересна, неприятна, - а это отражается не только на внешности, но и на окружающем мире: ворчала на родных и близких.

«Найти в себе женщину мне помог танец»

- Ольга, что же стало реальным толчком для изменений?

- Я очень хотела больше общаться с дочкой, отношения с которой были испорчены до предела… Я понимала, что и она недовольна как моим внутренним состоянием, так и внешним видом, ей вообще не хотелось со мной общаться.

И еще в какой-то момент я осознала, что не хочу быть обузой для дочери на старости лет. Так получилось, что я имела такой очень непростой опыт со своей пожилой мамой - хотя об этом и не принято говорить в обществе.

Отношения улучшились и с дочкой Миланой - после того, как мама изменила себя и свою жизнь. Фото: личный архив.

Теперь, глядя на себя 10-летней давности, понимаю: если бы тогда кардинально не изменила свою жизнь, не взялась за себя - так бы и скисла в своей печали и недовольстве собой. Не было бы сейчас ни счастливой семьи, ни мужа, ни гармоничных отношений с дочкой. И меня бы тоже не было…

Но если вы думаете, что это был легкий путь для меня, то это совсем не так! Я прошла через сопротивление, раздражение, возмущение, усталость, лень, обиду, желание отступить и все бросить. Я искала пути, но у меня ничего не получалось, пока я не попала в клуб «АсТерра». Разных секций и направлений оздоровления много, но этот клуб стал для меня чем-то спасительным.

По итогу это оказался не только фитнес-центр, но и пространство для общения женщин и мужчин любого возраста, статуса и физической формы.

Я пришла заниматься дыхательной и лимфодренажной гимнастикой и за год занятий (два раза в неделю по часу) сбросила 12 килограммов, практически без усилий. Конечно, постепенно я стала правильно питаться и пить много чистой воды.

Позже подключила еще и бальные танцы. А когда через год пришла домой, станцевала мужу и дочке, та воскликнула: «Мама, завтра я иду с тобой!» А надо сказать, что она уходила отовсюду, чем бы только ни занималась.

Для меня, скорее, это были не танцы в чистом виде, а новый круг общения, людей, получающих от жизни радость и удовольствие. Я нашла много единомышленников и друзей, вместе с которыми меняю свою жизнь.

Когда женщина старится, она подсознательно понимает, что уже не так интересна и нужна мужчинам, детям. Накатывает депрессия: все уже вроде было, и все снова по кругу, все одинаково. Очень многие женщины называют это климаксом, начинают жить завистью, негативом, обидой, брюзжать - стареть одним словом.

Старость - это не столько мышечная слабость, сколько духовное и эмоциональное угасание. А я не хотела стареть! Не хотела ворчать и циклиться на негативе. И все, что искала, я нашла: увидела, что люди интересуются не чужими жизнями, а своей собственной, хотят ее украсить, разнообразить, жить ярко.

За эти годы я очень изменилась не только внешне, но и внутренне. Те, кто знал меня раньше и видят сейчас - говорят, что это два разных человека.

Движение стало образом жизни, ни разу не хотелось бросить, не было мысли, что уже достаточно. Притом что гимнастикой я занимаюсь лет семь, чуть меньше танцами.

Кстати, именно бальные танцы заново объединили нас с мужем, еще сильнее сплотили. Тактильные ощущения соединяются с внутренней энергетикой: осиливая непростое движение, случается прилив радости - и в этот момент ты встречаешься глазами с партнером и видишь, что у него та же эмоция… Сейчас мы танцуем вместе, и даже на сцене, и это отличный стимул увидеть партнера другими глазами.

«Маленькие усилия каждый день дают большой результат»

- Вы сказали, что поменяли и питание. А как именно?

- В начале занятий я питалась, как прежде, но со временем начала присматриваться: «А что же я ем?» В итоге изменила и питание: утром - омлет с овощами, на ужин идеально - рыба с овощным салатом.

Меньше быстрых углеводов, больше полезных жиров - например, авокадо, также позволяю себе немного сметаны, сливочного масла, сыра, сливок. И тут я благодарна моему тренеру в фитнес-клубе, а также моей дочке, которая позитивно поддерживала изменения, происходящие со мной.

Муж Ольги Игорь уже несколько лет и партнер по танцам. Фото: личный архив.

Отказалась я и от кофе - и стала гораздо лучше себя чувствовать. Но я хотела не только быть здоровой, но и хорошо выглядеть. Много лет у меня была очень плохая кожа лица, неухоженная. Неудивительно - ведь иногда я выпивала по 5 - 6 чашек кофе в день, обезвоживая себя. Лицо стало серого оттенка, кожа - дряблой. А это путь в никуда.

Семь лет Ольга занимается дыхательной гимнастикой, чуть меньше - танцами. С мужем Игорем. Фото: личный архив.

Кофеин - это наркотик, тебе хочется его все чаще и больше. В итоге я отказалась от кофе совсем, затем ограничила мучное, сладкое. И поняла, что здоровье не падает с неба, что надо прилагать усилия и правильно питаться.

А еще я прошла курс преображения, благодаря которому смогла еще больше полюбить в себе женщину. У нас были занятия по дефиле, визажу, диетологии, гимнастике лица, стилю... Я была счастлива встретить людей, которым смогла стать небезразличной, и теперь они часть моей жизни.

- У меня есть прекрасный девиз моей новой жизни: «Маленькие усилия каждый день дают большой результат и прекрасное настроение». Фото: Андрей САШКО.

- А когда вы увидели на весах минус 22?

- За первый год я сбросила 12 килограммов - только за счет движения, ведь до этого я много лет каждый день по 8 часов работала за компьютером в офисе… Тогда я еще ела много мучного и пила кофе. Года два затем вес держался. А потом стал постепенно, без напряжения, уходить.

Огромный плюс гимнастики и танцев еще и в том, что я стала меньше есть на ночь - ведь с занятий ты приходишь позже.

Главная ошибка многих начинающих в том, что люди быстро стартуют и так же быстро бросают. Потому что хотят такого же скорого результата. А я понимала, что изменение себя - длительный процесс. Это не произойдет быстро, не случится даже за год. Но если на это настроиться, все обязательно получится.

Важно, чтобы рядом были те, кто так же, как и ты, хочет долгую, здоровую и красивую жизнь. И у меня есть прекрасный девиз моей новой жизни: «Маленькие усилия каждый день дают большой результат и прекрасное настроение».

БУДЬ В КУРСЕ!

Как обрести фигуру мечты: пять рекомендаций от Ольги:

- Главное - стимул. Я решила наладить отношения с дочерью, мужем, измениться самой.

- Найти подходящий именно для вас вид активности, который дает больше положительных эмоций - для меня идеальны дыхательная гимнастика и танцы.

- Наблюдать, что ты ешь и пьешь. Я отказалась от сладкого, мучного, кофе, включив в рацион больше продуктов, содержащих белки и полезные жиры. И на сладкое больше не тянет!

- Заменить плохие мысли позитивом, для этого важно найти единомышленников, которые получают удовольствие от жизни.

- Не забывать, что преображение себя - небыстрый процесс. Вспомни, сколько лет ты шла к своему нынешнему печальному состоянию. И выходить из него можно только маленькими, но системными шагами к новой жизни.

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