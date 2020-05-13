2020-05-13T22:08:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Раньше смотрела глазами пациента, теперь - глазами врача»: аллерголог из Витебска переболела коронавирусом и стала пульмонологом, чтобы спасать других

25-летняя аллерголог Елена Мацко сама перенесла коронавирус и пневмонию. Она рассказала, как боролась с ними и как теперь трудится пульмонологом в областной больнице, лечит и подбадривает таких же пациентов [фото]
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Как я победила Covid-19. История белорусского врача, которая заболела, попала с пневмонией в больницу, а выйдя, стала лечить больных с коронавирусом. Фото: личный архив.Как я победила Covid-19. История белорусского врача, которая заболела, попала с пневмонией в больницу, а выйдя, стала лечить больных с коронавирусом. Фото: личный архив.
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ДОСЬЕ «КП»

Елена Францевна МАЦКО - аспирант кафедры клинической иммунологии и аллергологии, ассистент кафедры врача общей практики с курсом поликлинической терапии Витебского медицинского университета. Работает в Витебской областной больнице в эндокринологическом отделении, перепрофилированном под вирусные пневмонии.

До пандемии Елена Мацко преподавала студентам Витебского медуниверситета, активно работала над кандидатской диссертацией и лечила пациентов с аллергией в Витебской областной больнице, не предполагая, что в 25 лет ей придется столкнуться с коронавирусом. Почему после закрытия больничного из аллерголога она превратилась в пульмонолога, доктор рассказала «Комсомолке».

- Хочется вернуться в мирное русло, снять защитные костюмы, чтобы не оставались следы на лице. Хочется обратно в свою обычную жизнь. Фото: личный архив.

- Хочется вернуться в мирное русло, снять защитные костюмы, чтобы не оставались следы на лице. Хочется обратно в свою обычную жизнь. Фото: личный архив.

- Елена Францевна, знаю, что в конце марта к вам в отделение привезли пациента с отеком горла, лечили аллергию, а потом выяснилось, что у него коронавирус. Ваши коллеги по кафедре стали контактами 1-го уровня, а вы попали в больницу с вирусной пневмонией…

- Да, я и мои коллеги работали в штатном режиме в аллергологическом отделении, пока его не перепрофилировали под вирусные пневмонии. Еще до этого, в середине марта, к нам поступил пациент с рядовым случаем - отек Квинке. Провел в отделении около 10 дней, лежал и в реанимации. После выписки у него официально подтвердили коронавирус.

Я узнала об этом, когда у меня уже были первые симптомы болезни: два дня после работы болела голова и очень хотелось спать, а на 3-й день появилась небольшая температура. Мышцы живота и спины болели так, как будто впервые пришел в тренажерный зал и хорошенько позанимался. Заложенность носа, боль в горле не беспокоили.

Сначала я думала, что это обычная весенняя простуда. Несколько дней держалась температура - чуть выше 37.

Я ушла на больничный, лечилась дома. На 5-й день температура поднялась до 38, появилась ночная потливость и озноб. И тут я поняла, что это так просто не закончится. Сделала рентгенографию легких, она показала правостороннюю нижнедолевую пневмонию. При этом кашля вообще не было…

Я немедленно решила лечь в больницу, поскольку состояние ухудшалось, препараты, которые я принимала дома, не помогали. В больнице взяли мазок на коронавирус, назначили противовирусную и антибактериальную терапию, но температура несколько дней держалась на уровне 38, иногда поднималась до 39.

Появился сухой кашель, два дня было затрудненное дыхание. По этим причинам мне назначили компьютерную томографию, она показала уже двустороннюю пневмонию. А через несколько дней пришел положительный ответ на коронавирус. Но, к счастью, на 10-е сутки температура стала снижаться, мой иммунитет активно боролся с вирусом. Я старалась быть спокойной и мыслила позитивно, ведь мне 25 лет, я доктор и должна сбросить эту корону! (Улыбается.)

«Шарами, которые надувала в больнице, можно было украшать палату»

- В больнице рекомендуют лежать на животе, назначают антибиотики. Вы, как специалист, себе как-то дополнительно помогали?

- Я тоже старалась побольше лежать на животе, делать дыхательную гимнастику. Мои родные привезли воздушные шары - я их надувала, это помогало улучшить вентиляцию легких и являлось своеобразной тренировкой для них.

После нескольких дней шарами можно было украшать палату (улыбается). Также делала различные ингаляции. Лечили меня коллеги 1-й городской клинической больницы. За что им огромное спасибо! Я хорошо их знала, так как работала здесь целый год врачом-дежурантом. Им помогали доктора больницы скорой медицинской помощи. Привозили пульсоксиметры, измеряли насыщаемость крови кислородом. 96 - 99% - норма, ниже у меня и не было.

- Вы были самой молодой в отделении?

- Если не самой молодой, то одной из. Я считаю, что коронавирус - это лотерея. Выживают и в 90, погибают и в 30 - 40 лет. У меня не было хронических болезней, операций, простуда, как у многих - один - два случая за год. Поэтому было неожиданным, что пневмония развилась так быстро - буквально за считанные дни.

- Ученые США И Великобритании считают, что коронавирус протекает тяжелее при недостатке витамина D.

- Я старалась поддержать иммунитет витамином С - это мощный антиоксидант, который также указан в европейских рекомендациях. Активно кушала фрукты и овощи - желтый перец, киви, цитрусовые, лимон.

Еще важно соблюдать режим дня - спать не меньше 7 - 8 часов. От недостатка сна и переутомления может возникнуть иммунодефицит, на фоне которого мы более подвержены инфекциям. Важно регулировать и психоэмоциональное состояние, не допускать паники.

- Сколько вы были на больничном?

- В больнице я была чуть меньше трех недель, на больничном - 30 дней. Повторные контрольные тесты показали отрицательный результат, но изменения в легких еще оставались.

По данным КТ после такой пневмонии остаточные явления могут обнаруживаться еще в течение шести месяцев. А вот рентгенография не всегда может их показать.

«Отделение эндокринологии теперь тоже лечит вирусные пневмонии»

- Почему, переболев коронавирусом и вирусной пневмонией, вы решили спасать таких же пациентов?

- Сейчас отделения витебских больниц перепрофилированы под вирусные пневмонии. Когда ты видишь ситуацию изнутри, как пациент, видишь, как тебе помогают, - хочется помочь самому.

Сейчас работаю на базе Витебской областной больницы в отделении эндокринологии. Оно рассчитано на 66 коек для пациентов с вирусными пневмониями. Сейчас я не аллерголог, как раньше, а пульмонолог, как и остальные коллеги.

- Работа изменилась также с точки зрения всего этого снаряжения - защитные костюмы, респираторы, перчатки. Мы научились правильно надевать и снимать СИЗ, ведь это прежде всего твоя безопасность. Фото: личный архив.

- Работа изменилась также с точки зрения всего этого снаряжения - защитные костюмы, респираторы, перчатки. Мы научились правильно надевать и снимать СИЗ, ведь это прежде всего твоя безопасность. Фото: личный архив.

- Как изменилась ваша работа?

- Сейчас отделение, как и другие, работает как единый механизм. За короткое время пришлось обучиться новым схемам лечения - ведь это болезнь, с которой мы раньше не сталкивались. Я изучаю научные исследования, в которых говорится о симптомах болезни, описываются различные клинические случаи.

Работа изменилась также с точки зрения всего этого снаряжения - защитные костюмы, респираторы, перчатки. Мы научились правильно надевать и снимать СИЗ, ведь это прежде всего твоя безопасность. Если заболеет врач, то кто будет лечить людей?

Раньше я смотрела на это глазами пациента, а теперь - глазами врача. Первые дни в респираторе было трудновато дышать, но за пару дней адаптировалась.

- Люди жалуются, что трудно полчаса проехать в маске в транспорте, а вы так легко рассказываете про защитный костюм и респираторы! Читала, что в них - как в парилке. Долго их не снимаете?

- С восьми утра до трех дня. Да, в защите жарковато, но я под нее надеваю тонкий хирургический костюм, чтобы не было так душно. А потом просто привыкаешь. С утра нужно хорошо покушать, попить воды, понимая, что следующий прием пищи будет после трех. Нам привозят воду, вкусные обеды различные кафе и организации Витебска, за что им большое спасибо!

- А что делают с костюмами после того, как врач их снял?

- Костюмы обрабатывают, кварцуют. Также используются сухожаровые шкафы, в которых под высокой температурой разрушаются различные вирусы и бактерии.

- После выписки из больницы вам легче понимать пациентов с коронавирусом?

- Больше понимания ситуации. Понимания, как важно не только лечить, но и говорить с пациентом, успокоить его. Ведь врач в своем роде психолог. Я настраиваю на позитив собственным примером, я ведь тоже заболела, но сейчас все наладилось.

- В вашем отделении больше молодых или пожилых?

- Больше пациентов среднего возраста - от 40 до 60 лет. Но есть и молодые, и пожилые, особенно с сопутствующими патологиями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

- Что сейчас самое сложное в работе?

- Ожидание, когда это все закончится. Хочется вернуться в мирное русло, снять защитные костюмы, чтобы не оставались следы на лице. Хочется обратно в свою обычную жизнь (улыбается). Хочется наконец-то съездить к родителям…

- Некоторые говорят: «Я переболел, мне уже ничего не грозит!» Но ведь не доказано, что коронавирусом нельзя заболеть дважды. Вы не боялись снова столкнуться с заразой?

- Да, гарантии, что ты повторно не заболеешь, нет. Конечно, я думала об этом. Но все-таки решила, что должна быть на своем месте и помогать коллегам. Я же не просто так пришла в медицину.

Родители, когда узнали о моем решении, конечно, переживали: только выздоровела - и опять туда выхожу. Но когда ты сам через это прошел, еще больше хочется помочь справиться с коронавирусом другим.

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