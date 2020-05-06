2020-05-07T17:08:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, какую бесплатную выставку открыли в переходе под площадью Победы

Теперь под монументом можно посмотреть советские картины на тему войны и узнать историю площади [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Репродукции картин стали частью интерьера подземного перехода.Репродукции картин стали частью интерьера подземного перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В этом году из-за ситуации с коронавирусом ощутимо пострадало поле культурных проектов столицы. Пока нет новостей ни от музыкального фестиваля "Пешеходка", ни от фестиваля уличных театров, ни от кинопоказов под открытым небом - афиши событий пусты.

Площадь Победы обновили меньше чем за год. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадь Победы обновили меньше чем за год.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего изменения после реконструкции видны в переходе под монументом, хотя его центральные мемориальные объекты остались неизменны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего изменения после реконструкции видны в переходе под монументом, хотя его центральные мемориальные объекты остались неизменны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе, среди прочего, появился большой экран. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе, среди прочего, появился большой экран.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коснулась эпидемиологическая ситуация и ставших уже традиционных для Минска уличных выставок. Одни из них, как "Художник и город", открываются, но - в онлайн-формате, организаторы других выжидают момент, чтобы провести презентации и пригласить горожан прикоснуться к искусству. Кто знает, может, открывшаяся после реконструкции площади Победы в круглом подземном переходе под монументом экспозиция репродукций картин белорусских художников на военную тематику станет пока что единственным бесплатным вернисажем в городе.

Тем временем у выставки репродукций появились первые зрители. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем у выставки репродукций появились первые зрители.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воспроизвели на стенах перехода, в основном, батальные полотна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воспроизвели на стенах перехода, в основном, батальные полотна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе также действуют стенды о военной истории Беларуси и о том, как сформировался нынегний ансамбль площади Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе также действуют стенды о военной истории Беларуси и о том, как сформировался нынегний ансамбль площади Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе также действуют стенды о военной истории Беларуси и о том, как сформировался нынегний ансамбль площади Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В переходе также действуют стенды о военной истории Беларуси и о том, как сформировался нынегний ансамбль площади Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военные будни армии и партизан, освобождение Минска и радость Победы... Эти масштабные работы Михаила Савицкого, Евгения Зайцева, Генриха Бржозовского, Ивана Стасевича, Евгения Тихановича и других мастеров кисти в оригиналах давно можно увидеть разве что на тематических выставках. А тут - готовый прообраз одного из залов для музея соцреализма, который мог бы стать туристической изюминкой Минска. Конечно, когда туриндустрия снова заработает.

Выставку в круглом переходе прохожие пока рассматривают как новинку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку в круглом переходе прохожие пока рассматривают как новинку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картины на внутренне стене перехода создают настроение по дороге к мемориальной площадке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картины на внутренне стене перехода создают настроение по дороге к мемориальной площадке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картины - яркие образцы соцреализма в искусстве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картины - яркие образцы соцреализма в искусстве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Посмотрите, как выглядит этот доступный всем бесплатный вернисаж. Кстати, там же представлены и отдельные стенды о военных годах в Беларуси и об истории площади Победы.

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сюжеты картин сразу напоминают о советском взгляде на функции искусства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане еще не привыкли к новинкам реконструированного перехода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди картин есть и работы с праздничной тематикой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди картин есть и работы с праздничной тематикой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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