«Парк Челюскинцев»: доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!

Застройщик, который возводит знаковые комплексы Минска, ускоряет темпы и объемы строительства, привлекая новые подрядные организации. Недавно на полгода раньше установленных сроков были сданы дома в комплексе «Маяк Минска», активно растет «Минск Мир», прекрасный рабочий ритм взят и в комплексе «Парк Челюскинцев».

Готовый дом – в первой линии комплекса от границ парка. По планировкам он похож на дом №2, квартиры в котором уже активно продаются. Но если дом №2 – ближе к проспекту Независимости, новое здание – в глубине комплекса, у самого парка. Вид, который открывается из окон его квартир на сосновый бор – просто невероятен!

Готовый дом – в первой линии комплекса от границ парка.

В домах этой серии жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 25 этажей. Здание создавалось как жилое пространство комфорт-класса европейского уровня, при возведении которой использовались современные архитектурные и технологические решения.

Все квартиры свободной планировки — таким образом, покупатель может самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Во всех квартирах - панорамное остекление с золотистым оттенком.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят жителей дома и их гостей даже на самый высокий этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В просторном и светлом лобби в эко-стиле – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик для малыша, так что прерывать прогулку из-за маленьких неприятностей у ребенка мамочкам не придется. А еще предусмотрено место для мытья лап домашних питомцев – владельцы собак такую заботу очень оценят!

Просторные и светлые лобби в эко-стиле.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня!

Сегодня в комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую – в домах №1 и №2.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

А дом №2, который сдается в ноябре нынешнего года, как мы уже рассказывали, очень похож на новый дом, только что сданный в эксплуатацию.

Дом №2 сдается в ноябре нынешнего года и будет очень похож на новый дом, только что сданный в эксплуатацию.

Кроме того, застройщик предлагает квартиры еще в трех готовых домах – в комплексе «Маяк Минска», в одной станции метро от «Парка Челюскинцев»!

Комплекс «Маяк Минска».

Дома «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль» – жилье премиум-класса в уже сданных в эксплуатацию зданиях.

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, что обеспечивает наилучшую обзорность.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон.

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка .

Школа.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

И самое главное – квартиры в престижных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» сегодня доступны многим семьям с постоянным доходом. Ведь застройщик инвестирует огромные деньги, чтобы предложить покупателям наиболее выгодные финансовые инструменты!

Уникальная акция – квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса!

Застройщик получал много просьб от покупателей об увеличении сроков рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», в которых ранее действовали сроки рассрочки 5 лет и 4 года соответственно. Теперь продолжительность рассрочки увеличена практически в два раза!

Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних хлопот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт!

И самое важное – покупка возможна даже без первоначального взноса! По сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Уникальность предложения состоит также в том, что покупатель может сам выбрать условия рассрочки!

Как это работает?

На сайте bir.by в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» представлены цены при условии единовременной оплаты, в том числе с помощью кредита, и при рассрочке платежа на 100 месяцев без первоначального взноса.

Если вы готовы оплатить первоначальный взнос, а он может быть 10%, 20%, 30% и более, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте.

Если вы хотите выбрать более короткий срок рассрочки, то застройщик предложит более низкую цену квадратного метра – с дополнительной скидкой от цены рассрочки на сайте.

Выбирать квартиру легко, а приобрести ее теперь можно на тех условиях, которые вас устраивают!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн до 9 мая ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Новые дома, новые квартиры – и неограниченные возможности для покупки!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.