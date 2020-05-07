Алена Ланская поздравит слушателей Радио «Мир» в новой студии

В эти непростые времена особенно приятно, когда есть повод для хороших новостей. Недавно на Радио «Мир» состоялась презентация самой продвинутой на сегодняшний момент студии в Беларуси. Стать свидетелями этого замечательного события могли абсолютно все слушатели этой радиостанции. Все происходило в прямом эфире, и не только на частоте 107.1 FM, но и в интернете. Можно было не только слушать, но и наблюдать за происходящим во время видеовещания. Впрочем, почему можно было - в любой момент, да вот прямо сейчас, можно зайти на сайт radiomir.by и посмотреть, что происходит в студии.

Компьютер сам управляет камерами и монтажом "картинки", которая идет в интрнет-эфир.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На самом деле такая возможность была уже давно - новаторство не в этом, а в самой начинке студии. Это четыре видеокамеры, которые самостоятельно фиксируют героев и выбирают самые выгодные ракурсы, которые следует показывают зрителю. Это аппаратура для стриминга, которая может заменить режиссера и самостоятельно смонтировать видео. Это система умного света и живого звука.

Катя Ивлиева за пультом новой студии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В коридоре Радио «Мир» мы заметили стеклянную дверь, за которой и находится мозг студии. Компьютер, программу для которого писали разработчики трех стран (и неудивительно, ведь Радио «Мир» - проект международный), будет выполнять сразу несколько функций - создавать контент для эфирного радио, YouTube-канала «Радио Мир Беларусь», а также транслировать уже смонтированное видео на сайт radiomir.by.

Пульт звукорежиссера напоминает панель управления космическим кораблем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдельно следует сказать про дизайнерское оформление студии - она полностью выдержана в фирменной гамме Радио «Мир» с преобладанием салатового, бирюзового и белого цветов. Это сочетание цветов идеально настраивает на позитивное настроение. Небольшая часто студии отдана под небольшую сцену, на которой будут выступать гости. Первым на нее поднялся известный певец Дмитрий Колдун.

- Если можно, я тут и останусь на время эфира, - сказал он ведущей Кате Ивлиевой и отказался от кресла гостя. - Я так давно не стоял на сцене из-за коронавируса, что дома иногда складываю один на другой матрасы и выступаю с этого возвышения перед детьми.

Дима шутит, конечно. Хотя концертов у него, как и у всех артистов мира, сейчас и вправду нет. Когда он узнал, что нужно будет петь, немного огорчился, что с утра не распелся, да и времени на репетицию уже нет.

- Я за этот месяц самоизоляции забыл слова своих песен, поэтому буду подглядывать в телефон, - сказал Дмитрий. Но потом передумал и включил на смартфоне трансляцию в свой Инстаграм.

- Хорошая студия, уютная очень, - заметил Дмитрий Колдун после эфира. - Сюда могут даже небольшие группы приходить выступать в эфире. Конечно, для оркестра тут маловато места, но такой задачи и не стояло. Для наших артистов и для зарубежных, которые приезжают в нашу страну на гастроли, будет комфортно выступить перед радиоаудиторией. Думаю, что ни одна радиостанция не располагает сейчас студией с такими возможностями, как Радио «Мир». Здорово, когда слушатели могут дозвониться в студию, предложить исполнить определенную песню - и артист выполняет их просьбу. Мне это интересно, ну а что тут такого - на концертах это бывает. Почему бы не перенести такую возможность в радиоэфир.

Дмитрий Колдун целый час разговаривал и пел на Радио «Мир» - возможности студии позволяют!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ты в самом деле последний месяц почти не поешь?

- Ну разве что дома перед компьютером. Так что спасибо, Радио «Мир», размяли мои голосовые связки. Если бы я знал, что будет такой перерыв в выступлениях, быть может, не стал бы выпускать в начале марта мини-альбом «Граффити», а записал бы еще песен до полноценного альбома. Но кто ж знал! Зато теперь я собираю материал, и, быть может, мне удастся осуществить давнишнюю мечту - записать альбом не треками, а как настоящие американские рокеры, весь целиком.

- То есть ты уже думаешь о новом альбоме?

- А что о нем думать - он и сам собой получится, если еще пару месяцев не будет концертов. У меня во время этой вынужденной паузы появится около 30 песен, из которых можно отбраковать десяток, ну а остальные записать.

- Ты в студии рассказывал, что учишь своего 7-летнего сына Яна играть на гитаре.

- Он поначалу собирался научиться сам, но понял, что это непросто. И теперь мне приходится ему регулярно напоминать о том, что нужно позаниматься.

- Ты вышел в эфир Инстаграм, чтобы твои поклонники увидели происходящее в студии.

- Я делаю эфиры редко. Сейчас многие артисты это делают - но почерпнуть из их стримов что-то полезное можно редко. А тогда зачем это делать?

КСТАТИ

Алена Ланская отметит День радио в новой студии Радио "Мир".

7 мая в День Радио этот праздник на Радио "Мир" будет особенным. Готовится сюрприз для слушателей - настоящий радиоконцерт Алены Ланской с The Flat White Band. В эфире будут знакомые хиты певицы в необычном звучании. Не пропустите шоу #ИвлиеваLIVE (@katya.ocean), начало в 13.05.

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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Руководитель Национального представительства телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов:

"Все, что мы делаем, - ради слушателя»

- На революционное обновление ушло больше года. Был изучен опыт самых рейтинговых радиостанций Великобритании, России, Австралии и Франции. Путем скрещения многих технологий, дизайнерских решений, мы сделали этот проект, - рассказал руководитель Национального представительства телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов. - В наши дни это очень актуально, поскольку есть интерес ко всему мультимедийному, цифровому, дистанционному. Это роботизированная студия, которая сама режиссирует и позволяет делать готовое видео не только для эфира, но и для наших подкастов, которые выкладываем в YouTube-канал Радио «Мир». Мы бы хотели привлечь этими технологиями новую аудиторию. По крайней мере, уже сейчас видим, что спрос на такой контент у слушателей есть. Многие хотели бы не только слышать, но и видеть своих любимых ведущих, и теперь это возможно в отличном качестве на нашем сайте.

- Можете назвать, во сколько обошлась студия?

- Окончательно суммы еще нет, мы продолжаем ее доводить до совершенства. Изначально собирались начать вещание 7 мая, в День радио. Но поскольку включились в благотворительный радиомарафон по сбору средств для Витебской областной клинической больницы, решили запустить студию раньше.

- Наличие такой студии дает вам преимущество перед другими радиостанциями?

- Конечно! Два предыдущих года мы создавали не просто эфир - но и радиошоу. У нашей Кати Ивлиевой бывали на YouTube очень хорошие просмотры ее программы «Без такта», когда к ней в гости приходили звезды и выполняли разные порой очень забавные задания. Желание двигаться дальше навстречу слушателям и подвигло нас создать студию, которая позволит вести качественный стрим без дополнительных усилий - режиссера, операторов и монтажеров. Все это делает сейчас за них робот. Студию обслуживает всего один человек, причем он больше контролирует работу, чем вмешивается в процесс.

- Смогут ли слушатели влиять на эфир?

- У нас это происходит постоянно - слушатели могут отправлять смс, писать в мессенджеры и приложения. Их сообщения видит ведущий на своем мониторе и реагирует на них в прямом эфире.

- Меняете ли наполняемость эфира в зависимости от желания слушателей?

- Конкуренция с каждым годом все более жесткая, причем борьба идет и в сегменте узких музыкальных форматов. У меня в смартфоне есть несколько приложений, которые позволяют слушать любую радиостанцию мира в режиме реального времени. То есть конкурировать нам приходится уже не только в рамках страны. Радиоэфир меняем постоянно. Что-то устаревает и выходит из моды - как, например, формат разговорного шоу. Безусловно, слушатель имеет большое влияние на наш контент. Вообще, все, что мы делаем, - ради слушателя. Конечный продукт должен быть востребован аудиторией, иначе мы впустую тратим время и деньги.

Дмитрий Колдун сказал, что студия на Радио «Мир» - лучшая в Беларуси. Она оснащена по последнему слову техникиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Почему первым гостем студии стал Дмитрий Колдун?

- Это один из самых популярных и узнаваемых белорусских артистов. К тому же Дима сразу откликнулся на наше предложение, и мы ему за это благодарны. Но вообще у нас большие планы, пригласим в гости еще очень многих.

КАКИЕ ПЕРЕДАЧИ НА РАДИО «МИР" МОЖНО УСЛЫШАТЬ?

Замечательная команда ди-джеев Радио «Мир» (слева направо): Ольга Барабанщикова, Юлия Навацкая, Антон Авраменко (он же Антон Палыч), Ирина Кленова, Алексей Клочков, Наталья Высоцкая, Катя Ивлиева.

«Подъемная сила»

С чего начинается утро? Для кого-то - с чашки бодрящего кофе, а для слушателей Радио «Мир» - с такого же крепкого, бодрящего, как кофе, шоу «Подъемная сила». Его ведущие - Юлия Навацкая, Алексей Клочков и Антон Павлович - три утренних часа, с 7.00 до 11.00, развлекают слушателей хорошим юмором, розыгрышами приятных подарков, отличной музыкой и немного - новостями.

«Ивлиева Live»

Катя Ивлиева - королева дневного эфира Радио «Мир». Ее легко узнать по голосу, а харизма и позитивное отношение к жизни легко передается слушателям даже по радиоволнам. В разгар трудовых будней с 11.00 до 15.00 Катя заряжает слушателей бурным потоком энергии в своем шоу «Ивлиева Live». В ее передаче хватает места и для звездных гостей, и для игры со слушателями с подарками и добрым юмором. Настоящие поклонники знают, что Катя не только диджей, но и певица. Песни Кати Оушен (это ее творческий псевдоним) звучат не только в эфире Радио «Мир», но и на концертных площадках Беларуси.

«Клёновой вечер»

Таинственная, умеющая очаровывать слушателя своим бархатным голосом… Это все о ведущей Ирине Кленовой. Ее талант идеально востребован вечером, когда хочется теплоты и уюта. Добавим сюда приятную расслабляющую музыку - и вот вам рецепт идеального вечернего эфира с 16.00 до 20.00, хозяйкой которого является Ира Кленова.

Хит-парад «Мира»

Каждую субботу в 16:00 на радио «Мир» выходит хит-парад с Ольгой Барабанщиковой. Да-да, той самой Ольгой, которая блистала в юности на теннисном корте, затем не менее ярко выступала на сцене, а после решила, что не до конца проявила свои таланты, и стала модным дизайнером. Так вот, Ольга Барабанщикова еще и диджей Радио «Мир». Не чуждая миру шоу-бизнеса, Ольга рассказывает о последних светских событиях и представляет топ-20 лучших исполнителей, которые, по мнению слушателей, оказались достойными занять место в «мировом» рейтинге. Композиции определяют сами слушатели Радио «Мир» во время голосования на сайте. В хит-параде представлены не только новинки музыкального мира, но и песни, которые удерживают высокие позиции в мировых чартах.

«Высоцкой Weekend»

Еще одно шоу выходного дня, которое адресовано тем, чей внутренний голос зовет на приключения и маленькие подвиги. Ведущая Наталья Высоцкая точно знает, как вызвать счастье выходного дня. В ее эфире все, что особенно интересно современному человеку: Наталья рассказывает об интересных местах и событиях, которые нельзя пропустить. А также предлагает попробовать выходные на вкус, запах и цвет. Афиша, гид по ресторанам, обзор кино и сериалов, Instagram ревью и кулинарные секреты - все это в компании Натальи Высоцкой. Каждые выходные проходят под девизом don’t worry, be happy - по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.00.

ПОЛЕЗНЫЕ ЧАСТОТЫ

Радио «Мир» звучит в 12 городах Беларуси: Минск 107.1 FM, Брест 106.6 FM, Витебск 101.8 FM, Гродно 104.2 FM, Гомель 101.7 FM, Могилёв 107.8 FM, Бобруйск 103.6 FM, Барановичи 98.4 FM, Солигорск 104.3 FM, Пинск 103.2 FM, Лида 97.8 FM, Орша 90.6 FM.