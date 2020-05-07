Коронавирус у детей: как они его переносят и какие могут быть последствия

В Беларуси детей с подтвержденным коронавирусом раз в 150 меньше, чем взрослых. 16 апреля Минздрав озвучил цифру 116. Учитывая то, что дети чаще переносят эту инфекцию бессимптомно, сложно даже предполагать, сколько их на самом деле.

Почему COVID-19 больше щадит детей? Что в организме ребенка более уязвимо? Какие последствия может оставить перенесенный в детстве коронавирус? Медики и ученые отвечают на эти вопросы осторожно: вирус новый, не до конца изучен, пандемия не закончилась, делать какие-то выводы рано. Тем не менее мы попытались кое-что прояснить с помощью Татьяны СОКОЛОВОЙ, доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Гродненского государственного медицинского университета.

- Татьяна Николаевна, как можно объяснить, что дети, которые, в сущности, еще такие слабые и уязвимые, переносят коронавирус в большинстве своем легко?

- Иммунная система детей развивается постепенно, до 14 - 16 лет она формируется - и по сравнению с иммунной системой взрослых она незрелая. Значит, цитокины (это особые белки иммунной системы) она вырабатывает менее интенсивно. Цитокины становятся опасными, когда их становится слишком много. Это происходит, например, когда вирус поражает все больше клеток, иммунная система реагирует на это очень активно и возникает «цитокиновый шторм». Он оказывает повреждающее действие на органы и ткани. Прежде всего - на ткань легких. Возникает мощный отек, который заполняет альвеолы, в результате чего нарушается кислородный обмен в легких. Данное состояние называется «острый респираторный дистресс-синдром». У детей нет такой массированной атаки иммунной системы на организм, поэтому, как правило, не развивается такое грозное осложнение. Это одна из гипотез современных ученых, которые пытаются разобраться в механизме действия коронавируса.

«Дети все тянут в рот, поэтому инфекция в большем количестве попадает в желудочно-кишечный тракт»

- Медики обращают внимание, что если у взрослых коронавирус бьет чаще по легким, то у детей - по желудочно-кишечному тракту. Есть какое-то объяснение этому?

- Одна из причин - поведенческая реакция детей. Они все тянут в рот, такой у них способ познания мира. Поэтому инфекция в большем количестве попадает в желудочно-кишечный тракт.

- В России умерло двое детей, зараженных коронавирусом. Один из них - подросток, у которого, как пишут российские СМИ, была высокая степень ожирения. У взрослых это одно из отягчающих обстоятельств, которое мешает людям выкарабкаться. Значит ли это, что сопутствующие проблемы, усложняющие болезнь, одинаковы для взрослых и детей?

- На этот счет должны быть исследования. Возможно, жировая ткань содержит клетки, на которых есть рецепторы, позволяющие вирусу задерживаться и размножаться. Это предположение. Но совершенно точно, что жировая ткань находится не только под кожей, но и внутри. Она давит на легкое, не дает хорошо работать диафрагме, грудной клетке. Легкое, сдавленное жировой тканью, не может работать в полном объеме, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

- В каком возрасте дети более уязвимы для коронавируса? Здесь мнения расходятся: одни называют возраст один-два года, другие - шесть-семь…

- В том-то и дело, что сейчас много противоречивых фактов относительно коронавируса. Каждый постулат должен быть доказан реальными фактами. Поэтому говорить о более уязвимом возрасте пока рано, нужны веские доказательства. Объясняя причины гибели детей, наверное, нужно искать какие либо генетические особенности у них, либо еще не установленные факторы предрасположенности к более тяжелому и драматическому течению заболевания. И, очевидно, поэтому объем повреждения, причиняемый этим вирусом, у разных людей отличается.

«Этот вирус в малых количествах может вызывать заболевание»

- Коронавирус дети могут переносить на ногах. Но такая же ситуация может быть и с другими вирусами? Почему тогда именно сейчас решили ограничивать общение внуков с пожилыми бабушками и дедушками?

- Вопрос только в опасности этой инфекции. Если раньше ребенок с ОРВИ приходил к бабушке и дедушке, то вероятность заражения была невысокой, так как в течение жизни они уже встречались с большинством возбудителей ОРВИ, в результате чего у них сформировался иммунитет. Данный вирус совершенно новый, и ни у кого нет иммунитета к нему. Вместе с тем чем старше по возрасту дедушки и бабушки, тем более уязвимы, тем выше риск тяжелого течения и даже смертельного исхода.

Кроме того, у этого вируса, в отличие от многих, есть такая особенность, как высокая контагиозность. То есть вероятность заразиться им значительно выше, чем другими. Этот вирус в малых количествах может вызывать заболевание. Как, например корь - еще одно высоко контагиозное заболевание. Когда-то говорили, что корь передается через замочную скважину. То есть достаточно было кому-то из детей в подъезде заболеть - и вероятность того, что все дети в подъезде переболеют корью, была очень высока. Чаще так и происходило. И этот вирус тоже высоко контагиозный. Достаточно кому-то потрогать дверную ручку - и у того, кто дотронется до нее следующим, высока вероятность заразиться. Если многие вирусы, попав на эту ручку, полежат и тут же разрушатся, то этот сохраняется на поверхностях в течение трех суток.

Если раньше ребенок с ОРВИ приходил к бабушке и дедушке, то вероятность заражения была невысокой - все вирусы были им знакомы. Фото pixabay.com

- То есть не пускать детей сейчас к бабушкам - это правильно…

- Да. Никто не может гарантировать, что ребенок не принесет инфекцию с собой… Дети могут переносить коронавирус в легкой форме - незначительная температура, боли в животе, а могут вообще бессимптомно. И их встреча с пожилыми людьми - теми, кто оказался по-настоящему уязвимым - может привести к трагедии.

А КАК У НИХ?

В Бразилии через четыре дня после рождения умер недоношенный ребенок с COVID-19

«COVID-19 - один из самых прекрасных вирусов», - такой комплимент новый коронавирус получил от ведущей телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышевой из-за того, что он практически не поражает детей. По ее мнению, корь для детей опаснее, потому что от нее дети умирают, а от коронавируса - нет.

Увы, «прекрасный» вирус взрослыми не ограничивается, хотя детей действительно щадит больше. В Беларуси, по информации специалистов Минздрава, почти все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме, ИВЛ никому из них не понадобился и все живы.

В России двое детей с положительным тестом на коронавирус умерли. Один из них - четырехлетний мальчик из Новороссийска. Болезнь у него проявлялась сначала как обычная простуда, а после ребенок начал задыхаться, его доставили в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. О дополнительных проблемах со здоровьем у этого ребенка ничего неизвестно. А у 17-летнего подростка из Тулы, который попал в детский инфекционный госпиталь с двусторонней пневмонией, было сопутствующее осложнение в виде ожирения крайней степени, сообщает ТАСС.

По информации российского Минздрава, количество детей с выявленным коронавирусом увеличивается. Состояние 11 из них (по данным на начало недели) оценивалось как тяжелое.

В США 26 марта скончался шестинедельный ребенок с COVID-19. Меньше чем через месяц на Филиппинах умер от пневмонии мальчик 29 дней от роду, у которого тест на коронавирус тоже дал положительный результат. В Бельгии в конце марта умер 12-летний ребенок с коронавирусом, в Лондоне - 13-летний подросток. А в городе Натал в Бразилии через четыре дня после рождения умер недоношенный ребенок с COVID-19. По информации бразильского Минздрава, у матери этого малыша гипертония, сахарный диабет и ожирение.

КСТАТИ

Если у беременной женщины коронавирус, может ли она заразить ребенка?

- Вирус не передается трансплацентарно и чаще всего не передается ребенку в процессе родов через естественные родовые пути, - рассказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей во время онлайн-стрима «Марафон женского здоровья». - После рождения инфицирование ребенка возможно, если он не разлучается с матерью. Сегодня система оказания помощи таким женщинам организована так, чтобы предотвратить инфицирование ребенка в раннем послеродовом периоде.