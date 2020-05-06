2020-05-06T14:48:12+03:00
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КП Беларусь

Театральная премьера онлайн: в прямом эфире покажут новый спектакль «Профит» Республиканского театра белорусской драматургии

Впервые в истории РТБД премьерный показ спектакля пройдет в формате онлайн-трансляции
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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12 мая на видеосервисе VOKA театр представит зрителям новый спектакль из своего репертуара - трагикомедию из жизни госслужащих «Профит». Посмотреть постановку можно будет бесплатно, в том числе и за пределами Беларуси.

Спектакль «Профит» поставлен на белорусском языке по мотивам пьесы Александра Островского «Доходное место». Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель РТБД Александр Гарцуев. Пьеса заметно изменилась: некоторые сцены радикально переделаны, в действие введен новый персонаж, а сами события разворачиваются не в середине 19-го века, а в начале 21-го. Все это только подчеркивает вечную актуальность вопросов, которыми в свое время задавался Островский, а сегодня – наши современники: куда катится этот мир? Что не так с современным обществом? И чем измеряется личность - материальными благами или душевным богатством?

Роль главного героя, честного идеалиста Жадова, в спектакле исполнит Артем Курень. Анна Семеняко на премьере 12 мая сыграет его жену Полину, а главного антагониста Жадова - прагматичного карьериста Белогубова - в этот вечер воплотит Максим Шишко. Кроме них, в спектакле будут задействованы Максим Брагинец, Гражина Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Сидоркевич, Андрей Добровольский, Наталья Холодович, Николай Стонька и заслуженный артист Республики Беларусь Валентин Соловьев.

Подготовка премьеры нового спектакля Республиканского театра белорусской драматургии заняла у творческой группы немногим более трех месяцев. Первоначально дата премьеры была назначена на начало апреля, однако ситуация в стране и мире внесла свои коррективы как в день, так и в формат запланированного показа. Впервые в истории РТБД премьера спектакля пройдет в форме онлайн-трансляции. Платформой для ее проведения станет видеосервис VOKA.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Премьерный онлайн-показ спектакля «Профит» на VOKA состоится 12 мая в 19:00. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно и без авторизации на сайте voka.tv или в приложении VOKA для Android и iOS. Более того, трансляция будет доступна и за пределами Беларуси, поэтому премьеру постановки без преувеличения можно назвать мировой.

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