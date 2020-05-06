2020-05-06T15:33:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Банк ВТБ (Беларусь) направит средства для борьбы с COVID-19

Банк выделит 110 000 белорусских рублей на благотворительную помощь городской клинической инфекционной больнице Минска и Белорусскому Обществу Красного Креста
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Средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования, медикаментов, индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих и антисептических средств, а также продуктовых наборов для пожилых граждан, инвалидов и малоимущих семей.

- Банк ВТБ ежегодно направляет средства на поддержку здравоохранения, оказывая помощь больницам и специализированным центрам по всей республике. Сегодня медицинским работникам и волонтерам приходится работать в самых непростых условиях. Мы высоко ценим труд всех людей, которые стоят на защите нашего здоровья, и рады возможности со своей стороны оказать им посильную поддержку. Социально ответственный бизнес сегодня не может оставаться в стороне, потому что справиться с болезнью мы можем только вместе, - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

- Для нас очень важно, что такие крупные компании, как банк ВТБ в Беларуси, становятся нашими партнерами и предлагают свои ресурсы - значит, они уверены в нас, как в организации, которая правильно распределит полученные средства. На таких длинных дистанциях, как нынешняя чрезвычайная ситуация распространения коронавирусной инфекции, такая поддержка просто необходима, - рассказала Ольга Мычко, Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.

СПРАВКА

В рамках корпоративной благотворительной программы «Мир без слез» банк ВТБ (Беларусь) ежегодно оказывает безвозмездную помощь учреждениям детского здравоохранения и образования, специализированным школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детским домам и центрам социального обслуживания. За время реализации проекта финансовая поддержка была оказана в 30 городах республики.

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