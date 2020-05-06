2020-05-06T16:26:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Счастье было дорваться до железок в спортзале!»: белорус в Чехии рассказывает, как открывается страна

А еще телеведущий Саша Ярославцев съездил из Праги в Баварию. Границы внутри Евросоюза открыты
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Прага провела 1,5 месяца на карантине, и возвращается к нормальной жизни.Прага провела 1,5 месяца на карантине, и возвращается к нормальной жизни.
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Телеведущий Саша Ярославцев, который сейчас живет в основном в Чехии, а в Беларусь наведывается только по делам, рассказал, что в Европа постепенно выходит из карантина:

- Карантин в Чехии был с 15 марта. Всем выплатили пособия из-за вынужденного простоя - например, если ты мелкий бизнесмен в Чехии, пособие составляло 1500 евро. И уже практически все, на удивление, здесь открылось. Вновь работают детские сады, парикмахерские, магазины и отели. Цены, кстати, не снижают вообще, но это и нормально для самой развитой экономики в Европе. Для меня очень важно, что снова открылись фитнес-залы - мои друзья в Барселоне, Милане, Майами теперь мне даже завидуют. Разумеется в маске и дезинфицируя до и после себя снаряды. Обязательно со сменной обувью и без использования раздевалок и душевых. Конечно, это несколько неудобно, но зато такой кайф через 1,5 месяца дорваться до «железяк».

Уже можно выходить из дома - но, желательно, в маске. Фото: личный архив

Уже можно выходить из дома - но, желательно, в маске. Фото: личный архив

На днях я впервые за 50 дней пересек границу Чехии. На границе чисто формально стоит полицейская машина. 2,5 часа - и ты в Баварии, где еще месяц назад бушевал вирус. Здесь также жизнь начинает приобретать полностью докоронавирусное состояние. Сегодня в Германии в среднем 300 зараженных в день, в Австрии и Чехии по 20 - 30 человек. Думаю, осталось совсем немного потерпеть - и жизнь будет как прежде.

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