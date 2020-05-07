«Два часа вшестером в одном отсеке общего вагона». Почему в поездах не обеспечивают социальную дистанцию?

В середине апреля БелЖД объявила о том, что в связи с пандемией пассажиров в поездах рассаживают в шахматном порядке: в купе по новым правилам могут ехать не более двух человек, в плацкарте - не более трех в одном отсеке. Купить сразу четыре места в пустом купе можно только одним заказом, такую оговорку оставили для семейных поездок. Шахматную рассадку используют и в вагонах для сидения. Но оказалось, это только теория.

- Чтобы обезопасить покупателей, магазины сделали разметку, кафе организовали по-новому рассадку. Но на железную дорогу это правило почему-то не распространяется: на майских выходных я ехала в поезде из Минска в Барановичи плечом к плечу с другими пассажирами, - возмущается читательница «Комсомолки» Екатерина. - Повезло, что часть вагона была пустой, и после проверки билетов пассажиры смогли отсесть на необходимое расстояние. Но если бы свободных мест не было, нам бы пришлось ехать два часа вшестером в одном отсеке общего вагона. И это притом что двое из шести пассажиров были дамами в возрасте, для которых такая поездка могла бы оказаться риском крайней степени.

Екатерина рассказывает, что прочитала в новостях, мол, в поездах теперь рассаживают пассажиров в шахматном порядке, и именно поэтому посчитала поездку на поезде более безопасной, чем на маршрутке.

- Когда я пришла в вагон, в моем отсеке было занято три места. Все расселись по краям сидений, что выглядело вполне безопасно. Тем более что все пассажиры были в масках. Представьте мое удивление, когда минут за пять до отправления поезда между мной и моим соседом по сиденью на свое место уселся мужчина без маски и с перегаром. Женщины стали просить его пересесть на свободное место, но он их проигнорировал. А еще через пару минут между женщинами села девушка без маски с ноутбуком. На их просьбы пересесть, она ответила, что сделает это после проверки билетов, - делится подробностями поездки Екатерина. - Когда пришла проводник, я спросила, почему не соблюдается дистанция в поезде, меня поддержали пожилые дамы и молодой парень, который тоже в новостях читал про шахматную рассадку. Проводник нам ответила: «Я билеты не продаю, спрашивайте в кассе. Если хотите - можете пересесть». Мы так и поступили, но вопрос остался.

«Мера вводилась, и она выполняется»

С этим вопросом по возвращении в Минск девушка обратилась в кассу. Ей там сказали, что пассажиров рассадили не в шахматном порядке, потому что, скорее всего, часть билетов была куплена заранее, до того, как начало действовать новое правило рассадки. А чтобы избежать таких ситуаций, ей порекомендовали выбирать более дорогие билеты - купе или плацкарт, где это правило точно соблюдается.

В пресс-службе БелЖД «Комсомолке» пояснили, что правило шахматной рассадки распространяется на все поезда.

- Эта мера вводилась, и она выполняется. Например, у нас продаже на сидячий поезд-штадлер «Минск - Гомель» просто вынимается из продажи ряд. А конкретно эта ситуация сложилась потому, что рассадку ввели 15 апреля, а билеты продавались за 45 суток до отправления поезда. Скорее всего, люди ехали по заранее купленным билетам. Слава богу, мест было много и людей рассадили. С каждым днем потенциальная вероятность повторения таких случаев снижается. Если вы покупаете билет через интернет, система автоматически исключит билеты рядом с другими пассажирами из продажи.

Почему Екатерине, которая покупала билет незадолго до отправления поезда, продали место в уже занятом отсеке, в пресс-службе оперативно пояснить не смогли. Не ответили и на вопрос, почему при покупке билетов через приложение система позволяет выбрать билет рядом с уже купленным местом. Например, в пустом отсеке общего вагона занято одно место, получается, что оно, скорее всего, кем-то куплено, ведь рядом никого нет. Заказываю билет строго напротив, без всякой дистанции - и система переходит к вводу данных. Да и, к слову, понять, какие места проданы, а какие закрыты к продаже, тоже нельзя - все они одинакового серого цвета.

КСТАТИ

Электронные билеты с 6 мая можно купить за 20 минут до отправления поезда. Раньше же это можно было сделать не позднее чем за 1 час до отправления. Речь идет о билетах с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий.

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