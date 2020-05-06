Такое будет впервые: генеральную репетицию парада в Минске проведут в ночь с 8 на 9 мая, техника останется в городе до утра

Генеральную репетицию парада Победы – 2020 в Минске проведут в ночь с 8 на 9 мая. Такое будет впервые. Раньше проводили две генеральных репетиции в течение одной-двух недель до даты проведения парада.

Все начнется в 16 часов в Уручье. Сначала колонна техники построится на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. В 17:00 колонна двинется в центр города. Маршрут такой: военный городок Уручье – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Место построения механизированной колонны для начала тренировок и парада – участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

Далее колонна выстроится на проспекте Машерова. В 21:00 начнется прогон техники. Она поедет по маршруту проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – проспект Машерова. И вернется в исходное место на проспект Машерова. Из информации, которую распространило Министерство обороны, техника останется в центре города до утра.

Сам парад начнется 9 мая в 11:00 и продлится около часа. Потом основная механизированная колонна уедет в Уручье по маршруту: проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – улица Стариновская – военный городок Уручье.

Также будет две колонны из грузовиков, которые будут перевозить личный состав участников парада – то есть пешую колонну. Одна колонна будет стартовать из Уручья после колонны техники – в 17:30. Маршрут такой: улица Рогачевская – проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко

Вторая колонна с солдатам поедет от Военной академии Республики Беларусь. Вот маршрут: улица Всехсвятская – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко.

В ночь с 8 на 9 мая колонны грузовиков вернутся обратно. Маршрут первой колонны: улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей – МКАД – проспект Независимости – улица Рогачевская – пункт постоянной дислокации.

Маршрут второй колонны: улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей – МКАД – улица Всехсвятская – улица Калиновского – пункт постоянной дислокации (Военная академия Республики Беларусь

9 мая в 8:00 две колонны грузовиков снова поедут в центр – такими же маршрутами. После парада колонны грузовиков уедут обратно.

Также 7 мая в 10:40 проведут репетицию авиационной части парада в центре Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, как над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая 2020 года. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.

Ходят разные слухи о подготовке к параду на 9 мая в Минске. Один из них - что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад могут перенести в Брест. Но пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, говорят в Миобороны.

Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит.

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут

Минский парад – 2019: россияне прилетели на самом тяжелом боевом самолете в мире

В прошлом году на параде трибуна Лукашенко была с кондиционером. За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!

Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин? Какие меры принимаются в белорусской армии в связи с коронавирусом

Выставка вооружений MILEX-2019: робот-пулемет из «Терминатора», 20-тонный броневик и летающие гранатометы. Вместе с военным экспертом «Комсомолка» составила топ-9 самых интересных белорусских новинок [фото]