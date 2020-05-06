2020-05-06T19:27:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Составляя прогнозы, учитываем, что в выходные люди хуже соблюдают рекомендации». Эпидемиолог о прогнозах и экспресс-тестах, которые появились в Беларуси

Cпециалист говорит, что прогноз Минздрава в основном оправдывается, только в последние неделю-полторы может отклоняться на день
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В Минздраве говорят, что при составлении прогнозов учитывают и социальные особенности. Понимая, что в выходные дни рекомендации по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дниВ Минздраве говорят, что при составлении прогнозов учитывают и социальные особенности. Понимая, что в выходные дни рекомендации по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дниФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская в эфире «Панорамы» на «Беларусьрассказала о количестве тестов и поделилась прогнозами специалистов.

- По количеству проведенных тестов Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ, после Российской Федерации, и на 37-м во всем мире, - привела статистику Глинская. - Это хорошие показатели, но цифры без анализа мало о чем могут говорить.

Замглавврача объяснила, как тестирование проходит в Беларуси.

- У нас идет целенаправленное обследование того контингента, для которго риск заболевания выше. Это контакты 1-го уровня, пациенты с пневмониями, - уточнила Ирина Глинская.

Специалист затронула и тему экспресс-тестов, которые помогут выявить не только инфицированных, но и тех, кто уже переболел.

- Для исследования берется кровь, чтобы в ней обнаружить не фрагменты вируса, а антитела иммуноглобулина, которые образовались, если был контакт с возбудителем, - рассказала, как работают экспресс-тесты, Ирина Глинская. - Есть иммуноглобулины М - так называемые ранние антитела, которые показывают, что есть острая инфекция, человек сейчас болеет. Или иммуноглобулины G - их наличие говорит о том, что человек перенес заболевание ранее.

По словам Глинской, партию экспресс-тестов уже получили.

- Мы апробировали их в амбулаторном звене и в стационаре, - говорит медик. - На этой неделе ожидаем следующее поступление тестов. Мы внедрим их в нашу тактику лабораторной диагностики наряду с ПЦР. Есть целесообразность использовать эти тесты для определения напряженности иммунитета, чтобы понять, какое количество населения столкнулось с вирусом и какова длительность иммунитета, который сформировался. Но это позже.

«Только в последние недельку-полторы в сравнении с прогнозом появился сдвиг на один день»

Сравнивать развитие пандемии в Беларуси и в других странах, отметила Глинская, не совсем корректно - и объяснила почему.

- Потому что наши меры на первом этапе позволили не допустить лавинообразного увеличения количества случаев, - сказала медик. - По мнению ряда экспертов, в Италии и Испании первые случаи (и не единичные) не были выявлены. Зараженные люди продолжали вести активный образ жизни, общались с большим количеством людей. Отсчет заболеваемости начался с самых тяжелых форм, которые нельзя было не выявить.

Ирина Глинская прокомментировала ситуацию в Витебской области, где количество случаев заражения выше, чем в других регионах.

- Сейчас мы имеем снижение заболеваемости по этому региону. Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу мая, мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости и можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах.

По словам Глинской, прогноз с момента его создания практически в полной мере оправдывается.

- Безусловно, мы учитывали и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население все-таки не так четко соблюдают, как в рабочие дни.

Может быть, только в последние недельку-полторы у нас в сравнении с прогнозом чуть-чуть появился сдвиг на один день, - сказала в воскресенье специалист. - Те меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Они работают и позволяют нам предупредить достаточно большое количество случаев заболевания не допустить лавинообразного роста.

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