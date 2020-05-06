Последние данные о коронавирусе в Беларуси: прирост в 800 - 900 случаев держится с конца апреля

По статистике, которой поделился Минздрав, на 6 мая в Беларуси зарегистрировано 19 255 случаев инфицирования коронавирусом. Это на 905 человек больше, чем было сутки назад. Прирост в 800 - 900 случаев держится в Беларуси с конца апреля.

25 апреля прирост зараженных за сутки оказался больше 800 - было зафиксировано +817 случаев. Максимальный прирост за все время зафиксирован 29 апреля - +973 человека.

А еще в начале весны такая цифра казалась запредельной. 3 марта замминистра здравоохранения Елена Богдан на брифинге сказала: “Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день и ничем не отличались бы от других стран”. Тогда в Беларуси был зафиксирован всего 351 случай COVID.

На 6 мая выздоровели и выписаны 4388 пациентов, 112 человек умерли. Проведено больше 220 тысяч тестов.

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