2020-05-06T22:54:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Последние данные о коронавирусе в Беларуси: прирост в 800 - 900 случаев держится с конца апреля

Исключением стало 4 мая - в этот день было зарегистрировано 784 новых случая
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Прирост в 800 - 900 случаев заражения коронавирусом держится в Беларуси с конца апреляПрирост в 800 - 900 случаев заражения коронавирусом держится в Беларуси с конца апреляФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

По статистике, которой поделился Минздрав, на 6 мая в Беларуси зарегистрировано 19 255 случаев инфицирования коронавирусом. Это на 905 человек больше, чем было сутки назад. Прирост в 800 - 900 случаев держится в Беларуси с конца апреля.

25 апреля прирост зараженных за сутки оказался больше 800 - было зафиксировано +817 случаев. Максимальный прирост за все время зафиксирован 29 апреля - +973 человека.

А еще в начале весны такая цифра казалась запредельной. 3 марта замминистра здравоохранения Елена Богдан на брифинге сказала: “Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день и ничем не отличались бы от других стран”. Тогда в Беларуси был зафиксирован всего 351 случай COVID.

На 6 мая выздоровели и выписаны 4388 пациентов, 112 человек умерли. Проведено больше 220 тысяч тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут бесплатно проконсультироваться с нотариусами по некоторым вопросам (Читать подробнее)

«Пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы». Лукашенко о коронавирусе, прогнозах и карантине (Читать подробнее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Связь между аллергией и коронавирусом очевидна». Аллерголог-иммунолог о том, когда защищают маски, правильном лечении и опасностях лета
Создатель белорусской школы аллергологии, профессор Дмитрий Новиков рассказал нам о коронавирусе и аллергиях, способах не подхватить вирус и о том, как все сотрудники его кафедры стали контактами 1-го уровня
В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения на долечивание и реабилитацию»
Минздрав утверждает, что Витебск плавно уходит с плато. Планируется, что часть медучреждений города вернется к прежнему, как до коронавируса, режиму работы
«Составляя прогнозы, учитываем, что в выходные люди хуже соблюдают рекомендации». Эпидемиолог о прогнозах и экспресс-тестах, которые появились в Беларуси
Cпециалист говорит, что прогноз Минздрава в основном оправдывается, только в последние неделю-полторы может отклоняться на день
«После больничного вышла на работу, потом температура подскочила почти до 40 градусов». В Гомеле от пневмонии умерла молодая заведующая детсадом
Несмотря на обнаруженный у нее коронавирус, садик не закрывали на карантин. Но многие родители перестали приводить туда детей
Реаниматолог из Витебска Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»
Врач, который работает с больными коронавирусом, рассказал о дыхательной гимнастике и единственной технике, которая спасает, от чего зависит тяжесть болезни и где сейчас безопаснее всего
«Мотоцикл оформила на друга, сама жду любой рейс до Беларуси»: наша мотоциклистка-кругосветчица застряла в Аргентине
Из-за коронавируса границы закрыты, и Катерина Дубаневич уже полтора месяца мается на карантине в Южной Америке. Девушка не может ни продолжить путешествие, ни вернуться в Минск [фото]
«Заболели уже 23 ребенка. Мы отправили два фургона с медикаментами и антисептиками»: фонд «Дети Чернобыля» - о Весновском доме-интернате
В фонде говорят, что сообщение о заболевших детях в интернате под белорусским Глуском вызвало широкую международную реакцию. Минздрав направил комиссию, региональные власти помогают контролировать ситуацию
Книги, напечатанные 500 лет назад, перевернули историю Европы: почему 2022 год в мире должен стать годом Франциска Скорины
Узнали у культуролога, искусствоведа Сергея Харевского, как доктор Скорина жил в Вильно, где брал деньги на свои издания, почему женился и с кем дружил
Новости 24
У офицеров в воинских частях Брестской и Гродненской областей выявлен коронавирус
В Могилевской области задержали YouTube-блогера Сергея Тихановского
Кремль о коронавирусе в Беларуси и России: Ориентируемся на разные методы – опасения взаимные
Концерт ко Дню Победы в Минске состоится вечером, а парад пройдет с утра
Директор фирмы, производящей незамерзайку и автомасла, начал подпольно выпускать поддельный антисептик
Еще один российский министр заболела коронавирусом
Литва пока не собирается открывать границу, но со стороны Беларуси уже решено закрыть несколько погранпереходов
Старик-разбойник: в сельмаге пенсионер, достал из сапога нож и потребовал у продавца бутылку вина
Трибуны на параде Победы в Минске вместят 11 тысяч человек
9 мая поезда минского метрополитена будут ходить чаще
Зеленский отказался ехать на парад Победы в Минске
Просьбы МЧС не помогают: минчанин выжигал траву напротив частного дома. Его оштрафовали
Медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут бесплатно проконсультироваться с нотариусами по некоторым вопросам
Вечером 6 мая в центре Минска ограничат движение транспорта. Пройдет очередная репетиция парада
В Гомельской области остановили машину с российскими номерами. При досмотре в салоне нашли почти 3,5 тысячи пачек сигарет
Ядерное топливо доставили на БелАЭС в Островце
Парень прокатился на капоте машины. Результат - тяжелая травма головы
«Не реже чем раз в 10 дней». Минздрав рассказал, как дезинфицируют поликлиники и машины скорой