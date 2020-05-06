Белорусские медики рассказали, может ли человек заболеть COVID -19 повторно и вырабатывается ли к вирусу пожизненный иммунитет

Медики уже подтвердили: через плазму переболевшего коронавирусом человека можно передать пассивный иммунитет пациенту с COVID-19. В некоторых случаях это реально ускоряет процесс выздоровления. Значит ли это, что у переболевшего коронавирусом человека появляется иммунитет?

- Если человек перенес коронавирус, сначала вырабатывается иммуноглобулин М, затем - иммуноглобулин G, - рассказывает Федор Николаевич. - Поясню: иммуноглобулины - это антитела, которые участвуют в местном иммунитете. Так вот, иммуноглобулины М - это антитела быстрого иммунного ответа. Они вырабатываются в организме, когда человек переносит инфекцию и в первые две недели после заболевания. А вот иммуноглобулины G - это уже устойчивые антитела. Их выработка происходит в течение 3 - 4 недель после контакта с инфекционным агентом.

- Как долго в организме живет тот самый надежный иммуноглобулин G?

- Это то, над чем сегодня бьется весь мир, но точного ответа пока никто не знает. Коронавирус недостаточно изучен. Но классически иммуноглобулины G (к этому медики пришли в результате исследования крови доноров, но не на COVID-19), в среднем на хорошем уровне держатся от 3 до 6 месяцев.

- То есть через 6 месяцев у человека начинает ослабевать иммунитет?

- Нет, так говорить нельзя. Иммуноглобулины G - способ работы гуморального иммунитета, который направляет к микроорганизмам, вызывающим болезнь, клетки иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения и разрушения. То есть когда организм вырабатывает иммуноглобулины G, это говорит о том, что он подготовился к повторной встрече с инфекцией.

В нашем организме есть В-клетки памяти. Они образуются после первичной инфекции. Если в организм попал патоген (микроорганизмы, вызывающие болезнь. - Ред.), с которым мы уже имели дело, клетки памяти передают сигнал плазматическим клеткам, которые вырабатывают антитела в больших количествах.

Медики уже подтвердили: через плазму переболевшего коронавирусом человека можно передать пассивный иммунитет пациенту с COVID -19. А вот вырабатывает ли наш организм пожизненный иммунитет к COVID-19, пока не ясно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это значит, что те, кто переболел коронавирусом и у кого есть иммуноглобулины G, защищены до конца жизни?

- Этого пока не знает никто. Но мы изучаем мировой опыт, общаемся с зарубежными коллегами. Могу сказать только, что, по имеющейся информации, пока что случаев повторного заболевания в мире не зафиксировано. Да, появлялись статьи о том, что в Китае кто-то заболел повторно, но потом выяснялось, что речь идет о неверно диагностированных случаях.

- Для медиков, возможно, наивный, но для обывателей важный вопрос. Нам повсюду говорят: старайтесь не касаться кнопок в лифте, дверных ручек, поверхностей... Да, мы знаем, что вирус может жить на поверхностях. Но стали говорить уже и о том, что вирус выделяется не только при чихании и кашле, но и через пот, другие выделения… Можете прояснить этот вопрос?

- Здесь ничего нового. Уже известно: вирус не летуч и тропен (привязан. - Ред.) к клеткам дыхательной и нервной системы. В том числе поэтому один из симптомов коронавируса - потеря обоняния. То есть вирус может присутствовать в слюне, а также в мелких выделяемых нами капельках, которые мы можем не улавливать своим глазом. Да, сам он ни от кого из нас никуда не перелетит. Но путь передачи коронавируса не только воздушно-капельный, но и контактный. Человек чихнул, прикрыл ладонью руку. Потом этой ладонью взялся за ручку или нажал кнопку лифта. Вы гарантируете, что так не произошло ни с кем из нескольких сотен людей из вашего подъезда или в торговом центре? А так, конечно, мы понимаем, что через руку вирус не выделится, но через дыхательные пути - да. На поверхностях вирус может сохраняться несколько суток.

Донорами иммунной плазмы в стране стали уже более 40 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ!

Донорами иммунной плазмы в стране стали уже более 40 человек. Для тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не имеет хронических заболеваний и хочет стать донором плазмы, Минздрав опубликовал контактные телефоны.

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: +375 (17) 289-86-56; +375 (29) 175 60 94 (заведующий отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свирcкий Антон Олегович); +375 (29) 770-57-53 (замдиректора Лариса Михайловна Гущина).

Телефоны Единого донорского центра: +375 (29) 362-82-93, +375 (17) 289-84-84, +375 (17) 289-86-43, +375 (17) 289-01-08.

Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница №6»: +375 (17) 239-59-13, +375 (29) 190-97-48.

Областные центры:

Витебск: 8 (0212) 24-03-80; Гомель: 8 (0232) 53-98-32, 8 (0232) 53-98-14;Брест: 8 (0162) 28-53-81; Могилев: 8 (0222) 25-74-22; Гродно: 8 (0152) 31-54-04; Молодечно: 8 (0176) 75-47-35.

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