На БелАЭС в Островце завезли ядерное топливо. Как оно выглядит?

На площадку строительства Белорусской АЭС приехал железнодорожный состав с ядерным топливом для первого энергоблока. Поезд пришел из Новосибирска, точное время и маршрут движения держали в секрете - для защиты от посягательств.

- На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом, - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Перед завозом ядерного топлива объекты первого энергоблока передали под охрану внутренних войск. А накануне разрешение на ввоз свежего ядерного топлива выдал МЧС.

Напомним, изначально ядерное топливо на нашу АЭС хотели привезти еще в ноябре 2018 года. Но сроки строительства АЭС постоянно смещались - смещалась и дата завоза топлива.

БУДЬ В КУРСЕ

Как выглядит ядерное топливо для БелАЭС?

В соответствии с условиями контракта, россияне должны поставить топливо для полной загрузки двух энергоблоков и для первой их перезагрузки. Топливо для БелАЭС изготовили в ноябре 2018 года на Новосибирском заводе химконцентратов. Оно поставляется в виде топливных кассет - так называемых тепловыделяющих сборок (ТВС). В каждой ТВС - 312 герметичных циркониевых трубок длиной 4,5 метра, их называют тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ). В каждом ТВЭЛ - 350 пятиграммовых урановых таблеток. Количество тепла от одной такой таблетки равно теплу от 640 кубов дров! Стоимость таблетки - примерно 15 евро. Для загрузки одного реактора нужно 17 миллионов таблеток, или 85 тонн урана. Этого хватит на несколько лет работы станции.

Макет тепловыделяющей сборки (ТВС) в натуральную величинуФото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас ядерное топливо готовят к разгрузке. После этого пройдет процедура приемки топлива и проведение его входного контроля. Через некоторое время топливо поместят в ядро ректора. Через месяц после этого, по словам ученых, произойдет физический пуск реактора. А ввод первого энергоблока в эксплуатацию запланирован уже в этом году.