Дмитрий Турсунов подарил Арина Соболенко кружки с их культовыми цитатами
5 мая Арина Соболенко отметила день рождения, теннисистке исполнилось 22 года.
Мы уже показывала, как она жестко отвечала на шуточки, на корт вышла в колпаке, публиковала фото топлесс.
Еще ей подоспели подарки от тренера Дмитрия Турсунова.
Букет цветов и шарики с надписями «Ненавижу тебя меньше всех», «Наверное, и в тебе есть что-то хорошее».
У Дмитрия Турсунова и Арины Соболенко такие отношения, что много подколок. Фото: Инстаграм Арины Соболенко
А еще набор кружек с их эпичными цитатами: «Хочешь, ударь меня» (известная фраза Турсунова в адрес теннисистки во время перерыва матча), «Рви ж*пу» (так тренер Арине говорит часто в процессе коучинга), «Это уже реально перебор» (так Соболенко описывала пик их кризиса сотрудничества, когда они могли послать друг друга).
Арине Соболенко ее тренер Дмитрий Турсунов подарил чашки с их культовыми фразами.Источник: instagram.com/sabalenka_aryna
Свечи на торте Арина задувала, приговаривая такие слова: «Happy birthday! Старушка я уже. Ладно, какое же желание загадать? У меня так много может быть желаний». Что она загадала, конечно, осталось секретом.
Также Арина показала подарки и поздравление от хоккеиста Матвея Божко, партнерши по сборной Беларуси Лидии Морозовой, бельгийки Элизе Мертенс, с которой она играет в паре, и многих других.