2020-05-06T17:41:36+03:00
Спорт
КП Беларусь

Дмитрий Турсунов подарил Арина Соболенко кружки с их культовыми цитатами

Помните фразу «Хочешь, ударь меня»? [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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В своей день рождения Арина Соболенко играла с колпаком на голове. Фото: Инстаграм Арины СоболенкоВ своей день рождения Арина Соболенко играла с колпаком на голове. Фото: Инстаграм Арины Соболенко
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5 мая Арина Соболенко отметила день рождения, теннисистке исполнилось 22 года.

Мы уже показывала, как она жестко отвечала на шуточки, на корт вышла в колпаке, публиковала фото топлесс.

Еще ей подоспели подарки от тренера Дмитрия Турсунова.

Букет цветов и шарики с надписями «Ненавижу тебя меньше всех», «Наверное, и в тебе есть что-то хорошее».

У Дмитрия Турсунова и Арины Соболенко такие отношения, что много подколок. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

У Дмитрия Турсунова и Арины Соболенко такие отношения, что много подколок. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

А еще набор кружек с их эпичными цитатами: «Хочешь, ударь меня» (известная фраза Турсунова в адрес теннисистки во время перерыва матча), «Рви ж*пу» (так тренер Арине говорит часто в процессе коучинга), «Это уже реально перебор» (так Соболенко описывала пик их кризиса сотрудничества, когда они могли послать друг друга).

Арине Соболенко ее тренер Дмитрий Турсунов подарил чашки с их культовыми фразами.Источник: instagram.com/sabalenka_aryna

Свечи на торте Арина задувала, приговаривая такие слова: «Happy birthday! Старушка я уже. Ладно, какое же желание загадать? У меня так много может быть желаний». Что она загадала, конечно, осталось секретом.

Также Арина показала подарки и поздравление от хоккеиста Матвея Божко, партнерши по сборной Беларуси Лидии Морозовой, бельгийки Элизе Мертенс, с которой она играет в паре, и многих других.

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