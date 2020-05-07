Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 мая 2020 года: прогноз о снижении числа заболевших, новые правила самоизоляции и антитела у младенцев

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3,6 миллионов случаев. Выздоровели более 1,2 миллионов человек, умерли – свыше 250 тысяч.

В Беларуси за все время COVID-19 подтвержден у 19 255 человек. Выздоровели 4 388 пациентов, погибли – 112. Минздрав сообщает, что умершие имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный на коронавирус. Эти данные ведомство озвучило в среду, 6 мая. Цифры на 7 мая пресс-служба Минздрава пока не называла, но мы продолжаем следить за ситуацией.

У малышей, родившихся у матерей с коронавирусом, обнаружены антитела к нему

Акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Светлана Жуковская рассказала: в крови детей, которые родились у мам с положительными тестами на коронавирус, обнаружены антитела к COVID-2019. Специалист объяснила, что на сегодня большой базы данных о формировании иммунитета к коронавирусу не сформировано. Однако в мартовском выпуске одного из американских журналов было заявлено, что у детей, рожденных женщинами с COVID-19, при проведении анализов обнаруживались иммуноглобулины класса G. Сами малыши были здоровы.

- Это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и формируют внутриутробный врожденный иммунитет, - объяснила Жуковская.

Лукашенко – об отсутствии карантина в стране

Президент Беларуси пообщался с журналистами и озвучил свою позицию насчет карантина в стране:

- Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос, - сказал Лукашенко и добавил: - Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.

Также зашла речь и о проведении парада Победы. Президент публично пригласил на него всех глав государств хотя бы бывшего Советского Союза. Но отметил, что некоторые могут не приехать потому, что надо сохранить лицо:

- Ввели же карантин, комендантский час (в некоторых странах, - ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...

По словам эпидемиолога, пандемия COVID-19 в Беларуси пойдет на спад в конце мая-начале июня

Прогноз развития пандемии коронавируса в Беларуси сообщила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. Специалист полагает, что снижение количества заболевших можно ожидать в конце мая-начале июня.

- Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, - заявила Глинская. Также она отметила, что Беларусь занимает 2-е место в СНГ по количеству проведенных тестов на COVID-19. В мировом разрезе республика находится на 37-м месте.

Изменились правила самоизоляции: теперь нужно назвать источник своего заражения

5 мая вступили в силу изменения в постановление Совмина «О введении ограничительного мероприятия». Теперь все граждане, которые инфицированы COVID-19, обязаны сообщить представителям санстанции или врачам о потенциальном источнике своего заражения. А также назвать всех, с кем они контактировали в последнее время, и рассказать о местах своего пребывания.

Люди с положительным тестом на коронавирус и контакты 1-го уровня обязаны проходить медицинское освидетельствование. Сроки самоизоляции устанавливают медики.

Во всем мире зарегистрировано свыше 3,6 миллионов случаев заражения коронавирусомФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав рассказал, на что пошли деньги с благотворительных счетов

Пресс-служба ведомства сообщила, что на 4 мая остаток на благотворительных счетах составил около 1,173 млн белорусских рублей и более 171,309 евро. В период с 25 марта по 4 мая более 4, 226 млн рублей были переведены на счет «Белмедтехники». Половина средств была потрачена на покупку медицинских масок. Остальная часть - на приобретение защитных стоматологических экранов, респираторов и других средств индивидуальной защиты.

Также благотворительные деньги Минздрав перевел в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. На производство и поставку диагностических наборов для выявления COVID-19 потратят более 364 белорусских рублей. Еще 91,15 тысячи руб. получил РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Средства направят на покупку специального оборудования в лабораторию диагностики COVID-19. Национальная антидопинговая лаборатория закупит реактивы по коронавирусу на 350 тысяч рублей.

Как часто обеззараживают машины скорой помощи?

В официальном телеграм-канале Минздрава появилась любопытная информация о том, как часто обрабатываются машины скорой медицинской помощи и медучреждения. Например, транспорт обеззараживают ежедневно. Одна процедура длится 3-5 минут, после чего автомобиль выдерживают еще полчаса, чтобы погибли болезнетворные бактерии. Таким образом за сутки удается продезинфицировать 250 автомобилей.

Поликлиники обрабатывают ночью. Бригада специалистов с помощью генераторов-аэрозолей BURE и специальных гидропультов обеззараживает места массового скопления людей: лифты и лестничные марши, регистратуру, санузлы, отделения. За одну смену дезинфицируются 6-7 медучреждений.

На ж/д вокзале Минска пассажирам начали измерять температуру. Если повышенная – отправляют в больницу

Тепловизор, который определяет температуру у пассажиров, установили на прошлой неделе. Он находится в зале ожидания на втором этаже. Данные измерений сразу же выводятся на экране компьютера администратора зала. Если у кого-то из пассажиров обнаружится температура – появится звуковой сигнал. Затем ее перепроверят с помощью бесконтактного термометра, который находится у администратора. Если температура действительно повышена, то человеку предложат пройти в медпункт, а если высокая, то после посещения медпункта сразу госпитализируют. Подробнее об этом читайте в репортаже «Комсомолки».

Границы Литвы с Беларусью будет закрыта минимум до июня

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что сейчас Еврокомиссия решает, когда откроются границы внутри ЕС.

- Совет министров также обсудил, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты, - заявила министр.

Но это не значит, что белорусы смогут поехать в Литву на шопинг или в путешествие: внешние границы с Беларусью и Россией будут закрыты для пассажиров минимум до июня.

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