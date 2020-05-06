2020-05-06T19:24:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения на долечивание и реабилитацию»

Минздрав утверждает, что Витебск плавно уходит с плато. Планируется, что часть медучреждений города вернется к прежнему, как до коронавируса, режиму работы
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске больницы поочередно освобождают от пациентов и дезинфицируют.В Витебске больницы поочередно освобождают от пациентов и дезинфицируют.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Пациентов у нас в больнице сейчас нет, часть выписали домой, часть перевели в другие медучреждения на долечивание и реабилитацию. Проводим дезинфекцию. Во всех корпусах идет повышенная обработка, такая, что ни один микроорганизм не выживет. А медработники отдыхают, - рассказал главный врач Витебского областного клинического специализированного центра Валерий Денисенко.

Дезинфекция действительно проводится серьезная: моют все спецсредствами не больничные санитарки, а сотрудники санстанции.

Поэтапную санобработку больниц в Витебске будут проводить две недели. Первый в списке – Витебский областной клинический специализированный центр, который жители города по привычке называют Железнодорожной больницей. Через это медучреждение прошло несколько сотен больных с пневмониями. Больницу отмывали два дня – 5 и 6 мая. Сейчас медики ждут распоряжения вышестоящих инстанций – вопрос о том, примет ли лечебное учреждение снова больных с COVID-19, или вернется к работе в обычном режиме, пока решается.

- В пятницу, 8 мая планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Потом пройдет обработку Витебская городская клиническая больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др. Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ, будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда и часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Официальный Минздрав говорит о стабилизации эпидемиологической ситуации в Витебске и плавном уходе с плато.

Начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий на брифинге 4 мая рассказал, что ситуация с COVID-19 в Витебской области уже две недели остается контролируемой.

- В учреждениях здравоохранения области имеется 243 аппарата искусственной вентиляции легких, 144 наркозно-дыхательных аппарата. Они загружены на 10 процентов. Кроме этого, медики располагают 1199 точками кислородной поддержки и 36 концентраторами кислорода, - отметил Михаил Вишневецкий.

На улицах Витебска стало заметно меньше людей в масках. А вот в организациях, на предприятиях сохраняется строгий режим – посетителя без маски туда просто не пустят. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов перешли в режим полной изоляции – там не только запрещены посещения, но и персонал буквально живет на своих рабочих местах.

- Медсестры, санитарки, сотрудники пищеблока ночуют в интернате. Организовали работу так, чтобы персонал, обслуживающий разные отделения, не пересекался между собой. Первая вахта в таком режиме продлилась две недели, сейчас началась вторая, - рассказал директор Селютского психоневрологического дома-интерната Владимир Мотин.

В Витебской области заболевшие СОVID-19 есть во всех районах. 5 мая газета Шарковщинского района «Кліч Радзімы» сообщила о семи инфицированных, среди которых один медработник. Раньше информация о случаях коронавирусной инфекции из этого района не поступало.

- Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости. Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах, - отмечают в Минздраве.

Тем временем Витебск готовится отпраздновать день Победы. Запланировано возложение венков к мемориальному комплексу на площади Победы, народные гуляния, работа парка аттракционов и патриотические онлайн-акции. Военного парада в списке мероприятий нет. Но витебские десантники провели персональный парад для 95-летнего ветерана войны Алексея Иванова – прошли торжественным маршем возле дома, где живет ветеран.

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