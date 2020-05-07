2020-05-07T12:58:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Чтоб нормально кататься на этом скейте, надо где-то 26 метров роста»: минский блогер-миллионник Егор Шкред построил гигантский скейтборд

Но его подписчиков больше интересует, почему Егор ушел с канала Влада Бумаги [видео]
Мария ОСМОЛОВСКАЯ
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Скейт-гигант не под силу сдвинуть с места одному. Фото: скриншот видео на youtube.comСкейт-гигант не под силу сдвинуть с места одному. Фото: скриншот видео на youtube.com
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«В этом видео мы построили огромный скейтборд! Мы делали его 8 дней! Он получился 12 метров в длину, около 3-х метров в ширину, но чтобы понять насколько получился скейт огромный - досматривай видео до конца! Подписывайся и ставь лайк, мне будет очень приятно!» - такими словами 21-летний минский блогер Егор Шкред, у которого 3,3 миллиона подписчиков, сопроводил свой новый ролик длиной 11 минут. Собственно, ради этого развлекательного ролика Шкред с друзьями и построил гигантский скейт, на котором может одновременно поместиться полтора десятка человек. После того, как блогер снял видео, он отправил скейтборд-гигант в минский культурный хаб Ok16 - там он теперь будет храниться как арт-объект.

Сейчас скейтборд стоит под открытым небом в Минске в культурном пространстве OK16. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас скейтборд стоит под открытым небом в Минске в культурном пространстве OK16.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, габариты скейта Егор слегка преувеличил - в длину он получился 11,4 метра, в ширину - 2,3 метра, в высоту - 1,1 метра. Назвать его увеличенной копией настоящего скейта нельзя, поскольку в основе – не дерево в несколько слоев, а металлический каркас. Шкред с друзьями закрыли его фанерой и поставили на колеса от «жигулей». Получилась конструкция весом полторы тонны. Сколько на нее ушло денег, блогер не раскрывает.

Скейтборд получился 12 метров в длину, около 3-х метров в ширину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скейтборд получился 12 метров в длину, около 3-х метров в ширину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы просыпались, шли сюда, слышали звон вот этой лесопилки, и это напрягало реально, - говорит блогер. - У нас получилось! Если бы вы знали, как это было тяжело! Я в принципе никогда не строил, не пилил, но нам с пацанами понравилось, мы там сидели в этом ангаре, строили с утра до вечера, надеюсь, вы оцените это по достоинству!

В основе скейтборда - металлическая конструкция. Фото: Егор Шкред.

В основе скейтборда - металлическая конструкция. Фото: Егор Шкред.

Подписчики оценили - за четыре дня ролик посмотрело 1,7 миллиона человек, это больше половины всех подписчиков Шкреда. 12 тысяч человек оставили свои комментарии. Кто-то из подписчиков подсчитал: чтобы нормально кататься на этом скейте, рост должен быть 26 метров.

Гигантский скейт, на котором может одновременно поместиться полтора десятка человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гигантский скейт, на котором может одновременно поместиться полтора десятка человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но большинство интересует другое - что стало причиной ухода Егора Шкреда из команды самого популярного блогера Беларуси Влада Бумаги. На этот вопрос Егор не отвечает уже больше месяца.

Построили гигантский скейтборд.**РЕКОРД ГИННЕССА**.

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