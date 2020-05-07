Все идет по плану: в центре Минска прошла репетиция воздушного парада Победы 2020 года

7 мая над Минском прошла репетиция воздушного парада. Над центром города пролетели вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, истребители МиГ-29 и Су-30СМ, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и L-39 Albatros. Замкнули колонну военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ан-26.

Над центром города пролетели вертолеты Ми-8МТВ5.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новинкой авиационной части белорусского парада Победы - 2020 называют истребитель Су-30СМ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новинкой авиационной части белорусского парада Победы - 2020 называют истребитель Су-30СМ. Эти самолеты появились в белорусской армии в ноябре прошлого года. Однако в минских парадах такие самолеты уже принимали участие. Правда, они принадлежали ВВС России - прилетали к нам в 2016, 2018 и 2019 годах.

Вертолеты Ми-24.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Истребители МиГ-29.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, договор на поставку 12 таких истребителей мы заключили с Россией еще в 2017 году. Первая партия из четырех самолетов прилетела в ноябре прошлого года. Еще 4 самолета прилетят в этом году, и еще 4 – в следующем. Говорят, стоимость сделки – 600 миллионов долларов. Это значит, что каждый самолет стоит 50 миллионов.

Современный истребитель принадлежит к поколению «4++».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске идет по плану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модификация Су-30СМ появилась в 2012 году. Су-34СМ – это современный истребитель, принадлежит к поколению «4++». У России сейчас примерно 90 таких самолетов. Четыре из них с конца 2015 года воевали в Сирии, но один в мае 2018 года разбился – по официальной версии из-за попадания в двигатель птицы. Такие же самолеты есть на вооружении Армении и Казахстана.

В центре Минска прошла репетиция воздушного парада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральную репетицию парада Победы – 2020 в Минске проведут в ночь с 8 на 9 мая. Такое будет впервые. Раньше проводили две генеральных репетиции в течение одной-двух недель до даты проведения парада. Колонна техники выдвинется из Уручья 8 мая в 17:00, и приедет на проспект Машерова. В 21:00 зачнется генеральный прогон. После этого колонна вернется на исходную позицию на проспект Машерова и будет там стоять до утра. А утром, в 11:00 примет участие в параде, после чего двинется обратно в Уручье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский отказался ехать на парад Победы в Минске. В Украине – карантин, и президент пока не осуществляет зарубежных визитов

Такое будет впервые: генеральную репетицию парада в Минске проведут в ночь с 8 на 9 мая, техника останется в городе до утра. А колонны грузовиков с пешими расчетами на ночь увезут в места дислокации – в Уручье

Посмотрите, как над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая 2020 года. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.

Ходят разные слухи о подготовке к параду на 9 мая в Минске. Один из них - что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад могут перенести в Брест. Но пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, говорят в Миобороны.

Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит.

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут

Минский парад – 2019: россияне прилетели на самом тяжелом боевом самолете в мире

В прошлом году на параде трибуна Лукашенко была с кондиционером. За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!

Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин? Какие меры принимаются в белорусской армии в связи с коронавирусом