«За распространение и предоставление недостоверной информации». МИД Беларуси - о лишении аккредитации журналиста российского Первого канала

Вечером 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина и его коллегу - видеооператора Сергея Панасюка.

Сообщалось, что до полуночи 6 мая Алексея - он гражданин России - попросили покинуть территорию Беларуси и сообщили о том, что его аккредитацию аннулировали. Это означает, что работать журналистом в стране он больше не может.

В тот же день многие СМИ связали произошедшее с тематикой репортажей Алексея Кручинина. Последний из них датирован утром 6 мая. Журналист снял сюжет о ситуации с распространением COVID-19 в белорусских Столбцах.

В нем он рассказывал о резко выросшем числе зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах. Во время репортажа зрителям показали обилие свежих могил (так было сказано в репортаже. - Ред.) на местном кладбище, которые, по словам Алексея Кручинина, появились там в конце апреля.

Интервью журналисту дали местные жители и близкие покойных, которые высказали свое мнение об эпидемиологической ситуации в городе и рассказали, что накануне смерти их родные лежали под аппаратами ИВЛ, болели тяжелой формой пневмонии…

Также в репортаже Алексей высказался о том, что «Белоруссия уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия».

Ухудшение вирусной обстановки в Беларуси журналист связал в том числе с проведением в стране массовых мероприятий вопреки предостережениям ВОЗ. В частности, с недавними пасхальными службами и республиканским субботником.

Тем же вечером на государственном телеканале «Беларусь 1» вышла программа «Панорама», в которой журналисты рассказали о лишении Алексея Кручинина аккредитации в связи с его репортажем о коронавирусе и обвинили его в непрофессионализме. В качестве доказательств зрителям показали разоблачительное видео. Официально МИД Беларуси эту новость еще никак не комментировал.

Утром 7 мая на произошедшее отреагировало руководство российского Первого канала.

- Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными, - прокомментировали в пресс-службе Первого канала.

Мы дозвонились в МИД Беларуси и попросили озвучить официальную причину лишения российского журналиста аккредитации.

- Журналист лишен аккредитации в соответствии с Законом Республики Беларусь о СМИ и «Положением о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации» за распространение и предоставление недостоверной информации, а также сведений, не соответствующих действительности, - пояснил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

- Аккредитации лишили на какой-то конкретный срок?

- Аккредитационная карточка журналиста аннулирована. Сейчас он не может работать журналистом в Беларуси.

- На территорию Беларуси его пустят?

- По этому поводу сказать ничего не могу. Не моя компетенция.

Мы связались с Алексем Кручининым.

- Могу подтвердить, что в МИДе нам было зачитано постановление о лишении аккредитаций, от меня потребовали выехать из страны. Никаких бумаг на руки не дали. Въезд в Белоруссию официально не запрещен. Это все пока, извините. А в «расследовании» БТ, честно говоря, и комментировать нечего. Одно могу сказать: я отвечаю за каждое слово.