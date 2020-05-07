2020-05-07T15:48:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы не можем просто взять и отказаться»: 9 мая на площади Победы артисты до выступления будут ждать в машинах, а после - сразу уезжать

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Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Александр Солодуха считает, что опасаться на концерте нечего - все пройдет на самом высоком уровне.Александр Солодуха считает, что опасаться на концерте нечего - все пройдет на самом высоком уровне.Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА
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Концерт 9 мая 2020 года все же состоится у обновленного монумента Победы. Причем с грандиозным размахом - только техобеспечение мероприятия заказано на 600 тысяч рублей. Будут три экрана, по центру - гигантский, длиной в 46 метров. На площади Победы установят около 3500 зрительских мест. В целом все будет практически так же, как в «докоронавирусные» годы.

Концерт в этом году пройдет вечером 9 мая у Монумента Победы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Концерт в этом году пройдет вечером 9 мая у Монумента Победы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Всего две недели назад появилась новость о том, что у 35 артистов филармонии выявлен коронавирус - а именно в Государственной академической хоровой капелле имени Рыгора Ширмы, в которой всего 75 человек. И поэтому особенно странно среди участников предстоящего концерта выглядят Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли «Песняры», «Купалiнка», «Спадчына».

Мероприятия 9 мая будут мало отличаться от того, что мы уже привыкли видеть каждый год. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мероприятия 9 мая будут мало отличаться от того, что мы уже привыкли видеть каждый год.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не обойдется и без сольных артистов - выступят группа Litesound, Искуи Абалян, Алена Ланская, Александр Солодуха и многие другие.

- А чего бояться? - говорит Александр Солодуха. - Я приеду сразу в костюме, переодеваться не буду. С сыновьями по свежему воздуху в масочках пройдем на грим. Нужно будет припудрить нос и голову, чтобы не блестела. И все, только перед выступлением сниму маску. У меня будет красивая песня про Мурманск, такой крепкий шансон. Сейчас как раз репетирую ее под фонограмму, которую записали в продюсерском центре «Спамаш». Ну а после выступления снова надену маску, в машину - и домой.

Владимир Карякин, вокалист группы Litesound, сказал, что договор с ними о выступлении 9 мая был заключен еще в феврале:

- Была у нас надежда, что концерт отменят из-за коронавируса. Но этого не произошло. Концерты - наша работа, да и договоренности для нас много значат. Мы не можем просто так взять и отказаться, тем более что за восемь лет это первое городское мероприятие, куда нас пригласили выступить. В плане безопасности, я уверен, все будет организовано на высшем уровне. Кстати, нас просили взять свои микрофоны, тоже в целях предосторожности, чтобы не подхватить коронавирус. Мы будем петь свою версию «Красных маков» Юрия Антонова.

9 мая на Площади Победы в Минске ждут не менее 3500 зрителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая на Площади Победы в Минске ждут не менее 3500 зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не все артисты согласились участвовать в этом концерте.

- Получается какое-то лицемерие, - говорит один из артистов, который просил не называть свое имя. - Мы с экранов призываем оставаться дома, соблюдать дистанцию, носить маску - а сами отправляемся петь перед зрителями на концерте. Кто нам после этого будет верить? Если сольные артисты более-менее в безопасности: они могут приехать, посидеть в своей машине, выступить и уехать, то как дистанцироваться хоровым коллективам? И насколько будут в безопасности зрители, которые будут сидеть рядом весь вечер?

Концерт «Во славу общей Победы» будут транслировать вечером «Беларусь 1», ОНТ и СТВ. Задумка режиссера-постановщика шоу Александра Вавилова заключается в том, чтобы устроить музыкальную перекличку городов-героев - начиная с Брестской крепости и завершая Минском. В финале все споют песню «День Победы». После концерта в 23.00 запланирован праздничный салют.

Завершится концерт в 23.00 салютом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завершится концерт в 23.00 салютом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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