В Минске предприниматель продавал незамерзайку под видом антисептика: часть жидкости успела поступить в аптеки

Почти 8 тонн жидкости-незамерзайки изъяли правоохранительные органы у минского предпринимателя. Мужчина собирался продать их под видом антисептика.

- Цех по производству поддельных дезинфицирующих средств располагался в Октябрьском районе столицы. Организовал его в арендуемом помещении 41-летний директор частного предприятия, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Изначально предприятие, которым руководит мужчина, специализировалось на продаже незамерзающих жидкостей, антифризов и автомобильных масел. Когда возник повышенный спрос на антисептики, предприниматель решил переключиться на их производство. Но сделал это не совсем обычным способом. Жидкость, идентичную автомобильной незамерзайке, он просто разливал в емкости с этикетками, указывающими, что это антисептик.

На этикетках были описаны свойства антисептика - способность убивать 99% вирусов и бактерий, указывалось его предназначение - для антисептической обработки рук.

Эксперты проверили средство. Оказалось, что по основным химическим компонентам «антисептик» идентичен незамерзающей жидкости. На «новую» продукцию у предпринимателя не было документов, подтверждающих ее безопасность и эффективность, он не получил удостоверение государственной регистрации. Необходимых испытаний жидкость тоже не прошла.

К тому времени, как правоохранительные органы обратили внимание на предпринимателя, он уже успел продать значительную часть псевдодезинфицирующей жидкости. Торговал оптом прямо на месте производства. Часть незамерзайки уже поступила в сети коммерческих столичных аптек. Всего и на месте производства, и в аптеках изъяли более 10 тысяч упаковок лжеантисептика.

Покупателям фальшивый антисептик отгружали прямо на месте производства. Фото: МВД.

- Милиция совместно с органами здравоохранения и иными заинтересованными продолжает проверку, чтобы установить полную картину причиненного вреда и нанесенного ущерба потребителям, рассказала Ольга Чемоданова.

В лучшем случае те, кто купил незамерзайку вместо антисептика, просто зря потратили свои деньги. В незамерзающей жидкости, как правило, содержится от 24 до 41% спирта. Бактерии погибают при обработке средством с содержанием спирта более 40 градусов, против вирусов нужно кое-что покрепче - спирт в концентрации не менее 70%, желательно в комбинации как минимум еще с одним дезинфицирующим веществом. Если же незамерзайка изготовлена на метиловой или изопропиловой основе, то протирать ею руки опасно для здоровья и жизни. Если эти вещества попадут в организм, у человека может начаться головокружение, головная боль, снизится зрение, притупятся реакции. Чем больше такого «антисептика» попадет в организм через кожу или слизистые, тем тяжелее могут быть последствия, вплоть до потери зрения, комы и смерти.

Если незамерзайка сделана на основе метила или изопропила, пользоваться ей как антисептиком опасно. Если на основе этилового спирта - бесполезно. Фото: МВД.

- Действиям организатора этой схемы будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, - отметила Ольга Чемоданова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Минске иностранец второй раз попался на попытке спекуляции респираторами

Мужчина покупал респираторы в строительном магазине и перепродавал их.

43-летний мужчина в апреле попался на том, что покупал в торговых центрах респираторы и перепродавал их по более высокой цене. Тогда у него милиция изъяла 260 защитных респираторов, которые мужчина, работавший директором минской туристической фирмы, продавал по 12 рублей за штуку. Его привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Похоже, единственный вывод, который мужчина сделал, - то, что он слишком дешево продавал респираторы. На днях сотрудники столичной службы БЭП и Первомайского РУВД еще раз поймали его с поличным при попытке продать 730 респираторов. На этот раз за один респиратор мужчина просил от 15 до 20 рублей.

- Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (2700 рублей), - рассказали в МВД.

Всего, как информирует ГУБЭП МВД, в республике выявили почти три десятка фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Из незаконного оборота изъяли медицинские товары общей стоимостью около 225 тысяч рублей.

Так, в Витебске 33-летняя женщина незаконно продавала медицинские перчатки, а в Минске мужчина под видом американских респираторов с повышенной степенью защиты продавал обычные марлевые повязки.