«Самолет снизился над площадью, и из него открылся пулеметный огонь по толпе людей»

«Когда началась война, моей маме Ираиде Павловне Плетневой исполнилось 18 лет. Она была студенткой и жила в городе Бежецк Тверской области. Как и многие ее сверстники, она добровольно пошла на фронт защищать Родину. Мама служила в авиационных полках, а после войны переехала в Минск. Вот ее воспоминания, которые она написала для своих близких:

«Утром 22 июня 1941 года я шла в педагогический институт сдавать экзамены за первый курс. Подходя к площади, услышала по радио (репродуктор висел над трибуной) голос Молотова из Москвы, который сообщил о начале войны. В это время в небе послышался звук самолета. Летел враг. Звук был воющий, надрывный. Стал снижаться над площадью - черный, двухкилевой. Из него были открыты пулеметные очереди по толпе людей. Началась паника! Все стали разбегаться. Я укрылась за стену здания. Потом самолет улетел. Это было первое «крещение» для нашего города. Потом мы привыкли к этим звукам и по ним узнавали о нападении вражеской авиации.

Через несколько дней я провожала на войну папу. Ему было 48 лет. В ноябре 1941 года он погиб при обороне Ленинграда.

Я с подругами занималась на курсах медсестер, так как наш институт был закрыт, в нем был размещен госпиталь для раненых… В конце 1941 года меня от комсомола рекомендовали в одну из частей армии на службу. Это была авиационная часть, которая из тыла перебазировалась в Тверь. Этот город был только что освобожден от немцев. Состав части перебирался на грузовых автомашинах. Зима была очень морозной, доходило до -43. На меня надели поверх моей одежонки тулуп, валенки, рукавицы и завязали шарфом лицо до самых глаз. Посадили в кузов машины. Дома остались мама, сестра Зоя с ребенком и брат Миша.

Ираида Плетнева с боевыми подругами. Фото: личный архив.

Мы приехали на разрушенный аэродром на окраине Твери. Жить начинали в полевых условиях. Меня назначили на работу на полевую метеостанцию, где составлялись прогнозы погоды для вылетов авиации на бомбежку немцев. Дежурили, наблюдали за погодой круглосуточно. Фронт двигался, а вместе с ним перемещались и мы. Иногда воздушные бои шли чуть ли не над головами… Били немцев, погибали и наши. Сильные бои шли по направлению Ржева, Беларуси. Погибло много людей. Потом на вооружение выпустили новую штурмовую авиацию, истребительную. На одном из аэродромов стоял с нашими полками и истребительный полк Василия Сталина. Я его издали видела. Они были очень дерзки в боях…

Потом меня направили на учебу в военное училище разведчиков, где я проучилась 5 месяцев. После окончания я попала в другую часть, поскольку большая часть прежнего состава погибла. И опять я служила в авиационных полках. Последним был Краснознаменный истребительный авиаполк. Там меня наградили медалью «За боевые заслуги». Тогда были сильные бои под Курском. Мы двигались по направлению к Прибалтике. Беларусь была уже освобождена. Наша служба работала на разведку и ведение боевых действий.

Я тогда ходила в шинели, ушанке, гимнастерке с юбкой, кирзовых сапогах. Летом - с винтовкой за плечами и обязательно с противогазом. Уже в 1943 году противогазы нам не давали. Мужчины получали табак, а мы, девушки, шоколад (это было только в авиации, так как летный состав, очевидно, имел преимущества). Когда мы были в окружении немцев, нас кормили одним горохом и хлебом. После того как фронт прорвался, доставка продуктов была нормальной… А в землянках нам нравилось жить, там тепло и спать можно было на завалинках, как на кровати…

Ираида Павловна оставила записи воспоминаний о войне для своих близких. Фото: личный архив.

Демобилизовалась я в июне 1945 года. Поехала в Ленинград, поступила в техникум. Училась и подрабатывала на расчистках города после войны. После техникума меня направили в Минск на должность экономиста в Белпромстройбанк. Заочно окончила Всесоюзный финансовый институт и проработала в банке до пенсии».

Прислала Надежда Дмитриевна Андрусевич.

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