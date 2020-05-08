Бабушка говорила: «Чудо, что мы выжили»

«Бабушку звали Татьяна Васильевна Шурпик (девичья фамилия - Балахович). Она родилась в 1930 году в деревне Брусы Мядельского района.

Утром 27 сентября 1943 года фашисты окружили деревню, выгнали жителей на улицу. Они отобрали здоровых, трудоспособных людей и под конвоем отправили в Германию. Остальных сельчан согнали в сарай и подожгли. В тех, кто пытался бежать, стреляли и опять бросали их в огонь. Так в деревне Брусы сгорели 109 дворов вместе с 30 жителями.

Бабушка Татьяна с родными успела спрятаться в лесу, но немцы нашли всех. В результате бабушку, ее старшую сестру Анну и маму Кристину вместе с другими людьми принудительно отправили в Германию.

Так в Мядельском районе проходила карательная операция «Фриц» (Fritz), направленная против партизан. Здесь действовали пять партизанских бригад и два отряда. Местные жители выпекали для них хлеб, помогали ремонтировать технику. За это фашисты жестоко расправились с ними.

В то время нашей бабушке Татьяне было 13 лет, ее сестре Анне - 17. По прибытии наших родных направили в трудовой лагерь возле города Любек. Они стали немецкими узниками на два года.

Трудовой лагерь был обнесен колючей проволокой. Кругом стояли часовые на вышках, около лагеря - охрана с собаками. Узники жили в деревянных бараках. Кормили очень плохо. Люди страдали, все время хотелось есть и пить. Чаще всего давали баланду - овощную похлебку из брюквы и капусты - и маленький кусочек эрзац-хлеба, который пекли из смеси муки и опилок. От плохого питания наступало физическое истощение, одолевали болезни.

Узники трудились на заводе, делали боевые снаряды. Рабочие смены длились по 12 часов. Это был изнурительный труд. Младшие дети под надзором убирали территорию лагеря.

За нарушения режима были предусмотрены наказания вплоть до смерти. Охранники периодически издевались над узниками. Бабушка рассказывала, что фашисты для развлечения бросались сырыми яйцами в детей.

В 1945 году фронт приблизился к Любеку. Но узники об этом не знали. Просто однажды охрана куда-то исчезла. Фактически немцы бросили людей. В лагере не было продовольствия.

Памятник жертвам фашизма. Фото: личный архив.

Трудовой лагерь освободили английские войска. Военные предлагали бывшим узникам эмигрировать в Англию или Америку. Кто-то согласился. Люди боялись, что на Родине к ним будут относиться как к изменникам. Бабушка Татьяна вместе с мамой и сестрой решили возвращаться.

Бабушка рассказывала, как они ждали победу и освобождение, верили, что про них не забыли. Это давало им силы выжить. Непосильный труд, голод подорвали здоровье бабушки навсегда. Она говорила: «Чудо, что мы выжили».

В сентябре 1945 года наши родные вернулись в деревню Брусы. Но испытания не закончились. «Мы приехали на пепелище», - рассказывала бабушка. В первые послевоенные годы сельчане жили в земляных погребах. Это было тяжелое время.

В 90-е годы бабушка Татьяна получила статус малолетнего узника. Ей вручили медаль «Узнику нацизма» и наградили памятными юбилейными медалями.

Вадим и Наталья Зубрицкие, г. Минск.

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