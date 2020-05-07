Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет

Начиная с конца марта белорусским работникам учреждений здравоохранения стали постепенно вводить доплаты за работу с коронавирусными больными. Хотя поначалу справедливыми их назвать было сложно: к примеру, врачи получали доплаты, а уборщицы и водители скорых - нет. В середине апреля вышел указ о материальном стимулировании работников медучреждений, который расширил список тех, кому положены надбавки. Мы узнали, изменилось ли что-то со времени нашей последней публикации.

«Порадовала» надбавка за вредные условия труда - 9 рублей»

Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус. Начисленная сумма за апрель - чуть менее 800 рублей.

- В нашей поликлинике интернам вообще ничего не заплатили за работу с коронавирусными пациентами, - говорит врач-интерн поликлиники №4 Минска. - Врачам, кроме тех, кто в бригадах скорой помощи и в инфекционных кабинетах, тоже доплат не было. Насколько я знаю, помощникам врача, медсестрам и санитаркам тоже ничего. Хотя мы слышали, что во многих других поликлиниках интернам доплатили, и неплохие суммы. Нам объяснили отсутствие доплат тем, что мы напрямую не контактируем с зараженными. Официально мы ходим только на вызовы к больным с температурой. Но по факту потом многие пациенты оказываются с положительными мазками на COVID-19, а мы к ним ходили только в перчатках, маске и одноразовом халате, который нам дают на неделю.

Надбавки некоторым терапевтам дали, но меньше, чем ожидалось. Фото: twitter.com.

А вот интерны других поликлиник получили неплохую надбавку за работу с COVID-19 - 1000 рублей. Вместе с надбавкой на руки вышло больше 1,5 тысячи рублей. Неплохо доплатили медсестрам, водителям скорой и работникам реанимационных отделений больниц. Последним за работу положены самые высокие надбавки. Судя по расчетникам, надбавки некоторых анестезиологов и реаниматологов действительно превысили 2000 рублей, всего же им начислили без малого по 3,5 тысячи рублей.

- В апрельском расчетнике за март никаких доплат мы вообще не увидели, хотя постоянно мотались на вызовы по пневмониям. Многие пациенты потом оказались зараженными коронавирусом, - рассказывает водитель скорой помощи. - Мы до последнего не знали, положены ли нам надбавки по указу №131, но вчера получил расчет и приятно удивился: плюс 1000 рублей к апрельской зарплате.

Одним интернам-терапевтам не заплатили ничего за работу с коронавирусными больными, а другим - доплатили тысячу рублей. Фото: twitter.com.

- За полмесяца работы у меня вышло плюс к зарплате 650 рублей, - говорит медсестра детской инфекционной больницы. - То есть за месяц получится сумма, какую и обещали.

Некоторым врачам надбавки урезали.

- Надбавки нам дали, но не за все смены, а только за три - вышло 340 рублей. Сказали, не успели досчитать, якобы дадут в следующем месяце, - рассказывает врач-терапевт минской поликлиники. - По какому принципу их начисляют - неизвестно. При этом убрали другие надбавки - например, надбавку за интенсивность многим отрезали полностью. Особенно «порадовала» надбавка за вредные условия труда - 9 рублей. До коронавируса я работала в УЗИ-кабинете, моя зарплата была примерно такая же, как с набавками в этом месяце. В общем, все недовольны, работать никто не хочет. Врачам-рентгенологам у нас вообще ничего не доплатили, они теперь ищут работу в другом месте… А вот знакомым из скорой помощи доплатили всей бригаде, никого не обидели.

Расчетник. Фото: twitter.com

А вот работники рентген-кабинетов, куда направляют на снимок легких всех с подозрением на пневмонию, не увидели в апреле обещанных доплат. Их не включили в число контактирующих с коронавирусной инфекцией.

- До 23 апреля все пациенты нашей больницы, которым подтверждали COVID-19, сразу переводились в инфекционную больницу, а отделение закрывалось на двухнедельный карантин. А с 23 апреля зараженные коронавирусом пациенты лечатся непосредственно у нас, с этого момента больница официально имеет инфекционный профиль, - говорит рентгенолог одной из больниц. - Соответственно, такие пациенты делают у нас первичные и контрольные снимки. Врачам приемного покоя до 23 апреля доплачивали за контакты с коронавирусом, а после 23-го числа им оплачивают сверх нормы дежурства. Для лаборанта и санитарки рентгеновского кабинета сумма выплаты зависит от того, сколько они проконтактировали с подтвержденным ковидом. А врачам-рентгенологам не платят за это ни копейки! Аргументируют тем, что у нас нет прямого контакта с пациентами, хотя и у санитарки его, по сути, нет. Но и это еще не все: пациентов в апреле стало меньше, и нам не заплатили надбавку на напряженность труда, вышел практически голый оклад. Затем ввели дежурства для врачей (раньше по выходным и ночью дежурили только рентгенолаборанты). Оплатили дежурства и голый оклад. В итоге я работаю в больнице с инфекционным профилем, дежурю две недели в месяц, не сплю ночами, не имею возможности нормально отдохнуть в выходные, а зарплату получила такую же, как в прошлом месяце. Хорошо, что у меня не снимают подоходный налог (выплачивала всю сумму за обучение после университета, и часть мне возвращают, не снимая подоходный). Если бы еще его сняли, остались бы слезы, а не зарплата.

Расчетник рентгенолога. Фото: личный архив

«Из указа не ясно, кто из медработников и в каком случае является контактировавшим»

Если судить только по расчетникам, логику найти сложно: как в сказке про сороку-ворону, которая «этому дала, а этому не дала кашу». Кое-где в поликлиниках врачам-интернам неплохо доплатили, а в других поликлиниках они совсем ничего не получили, хотя вели прием больных, у которых подтвердился COVID-19. Почему медучреждения кому-то платят, а кому-то нет, мы спросили у юриста Александра Жука.

- В указе о материальном стимулировании работников здравоохранения много неясностей. Первое - что значит «работа, связанная с условиями коронавируса», второе - это «оказание медицинской помощи», - комментирует юрист. - Из текста указа не ясно, кто из медработников и в каком случае является контактировавшим с коронавирусным больным. Допустим, если к терапевту пришел человек, врач направил его на анализ, так как сам его не проводит. У этого пациента подтверждается коронавирус, затем терапевт назначает ему лечение или направляет в больницу. По моему мнению, в таком случае надбавка нужна, ведь терапевт контактировал с ним. То же самое касается рентгенологов: если он провел рентген человеку, у которого до или после этого выявили коронавирус, то надбавка полагается. Кроме того, отделение рентгенологии может существовать самостоятельно, туда могут направлять из отделения интенсивной терапии. Формально это два разных отделения, но в указе отделение рентгенологии не прописано, а значит, надбавки врачам отделения не положены. Есть еще вопрос по пункту 2.4, согласно которому все работники отделений должны быть переведены приказами больницы на трехсменный или закрытый режим. Есть еще вопрос к тому, кто относится к «иным работникам здравоохранения», ведь формально бухгалтер больницы - это административный персонал, а водитель – рабочий, но не медработник. То есть, чтобы понять, положена ли медработнику надбавка, придется погрязнуть в кипе документов, в которых нужно найти режим больницы и то, к какому отделению он относится. Для этого нужно разъяснение Минздрава, а пока его нет, каждая больница трактует указ по-своему.

А КАК У НИХ?

Украинским медикам обещали доплатить 300% оклада за март, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирусом в этом месяце. Средства на это местным властям перечислили в середине апреля, но медики до сих пор не получили доплаты, их обещали перечислить на днях.

В России одинаковые фиксированные доплаты ввели в конце апреля, так что большинство медиков их пока не получили. До этого доплаты отличались в каждом регионе. Предполагается, что фиксированные доплаты врачам составят 80 тысяч российских рублей (что эквивалентно BYN2600), средний медперсонал и врачи скорой получат 50 тысяч рублей (BYN1650), младший персонал и водители скорых - 25 тысяч рублей (BYN827). На эти выплаты не начислят подоходный налог.

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