2020-05-07T16:33:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Беременность во время коронавируса: рожать желательно самой, а эмбрионы для ЭКО лучше заморозить

Может ли у женщины с COVID-19 родиться здоровый ребенок, будут ли у него антитела к вирусу - рассказывает врач
Раиса ЮДИНА
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Мамы с коронавирусом рожают здоровых малышей. Фото pixabay.comМамы с коронавирусом рожают здоровых малышей. Фото pixabay.com
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У беременных женщин и у тех, кто только готовится к беременности, сегодня в связи с коронавирусом шквал вопросов, о которых раньше бы и не задумывались. Как коронавирус может повлиять на плод? Может ли ребенок заразиться через грудное молоко? На многие из них ответила Светлана Жуковская, акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, во время одного из онлайн-стримов комитета по здравоохранению Мингорисполкома «Марафон женского здоровья».

- Какие симптомы должны насторожить беременную женщину во время эпидемии коронавируса и заставить немедленно обратиться к врачу?

Типичные симптомы ковида: повышенная температура, кашель, одышка, диарея, тошнота или рвота, конъюнктивит. Но Светлана Жуковская напоминает, что нельзя ориентироваться только на один показатель. Ведь в первом триместре повышение температуры до 37,5 у беременных может быть нормой, а одышка часто бывает в третьем триместре беременности, когда вырастает нагрузка на сердце и дыхательную систему.

- Беременные перенесут коронавирус тяжелее, чем другие люди?

- Если говорить о здоровых женщинах, они не сталкиваются с более тяжелыми формами COVID-19. Но если у беременных есть сопутствующие заболевания, они будут относиться к группе высокого риска: сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, органов дыхания, а также заболевания, которые сопровождаются повышенной свертываемостью крови (антифосфолипидный синдром и наследственная тромбофилия), ожирение и метаболический синдром.

«Коронавирусная инфекция - не основание для кесарева сечения»

- Как влияет COVID-19 на беременность и развитие плода?

На данный момент не доказано, что вирус обладает способностью вызывать пороки развития у плода. Большинство научных публикаций говорят о том, что вирус крайне редко передается от матери плоду внутриутробно через плаценту либо во время родов через естественные пути.

Частота выкидышей, по словам Светланы Жуковской, в сроках до 22 недель у женщин с коронавирусом не увеличивается, а вот преждевременные роды на сроках от 22 до 37 полных недель случаются чаще.

- Если у женщины коронавирус, ей обязательно сделают кесарево сечение?

- Коронавирусная инфекция сама по себе не является основанием для кесарева сечения, - отмечает Светлана Жуковская. - Но если у женщины с COVID-19 выраженная дыхательная недостаточность и тяжесть ее состояния не позволяет рожать через естественные родовые пути, ей будет выполнено экстренно кесарево сечение. Если у роженицы удовлетворительное состояние и мы можем обеспечить непрерывный контроль плода, лучше рожать через естественные родовые пути. Заражение плода при этом крайне маловероятно.

К сожалению, в условиях сложившейся обстановки, чтобы минимизировать риск распространения инфекции среди медперсонала и других женщин в роддоме, мы решили приостановить проведение партнерских родов.

Если мама не кашляет и не чихает - кормить грудью можно

- Если у женщины COVID-19, можно ли ей сразу после родов контактировать с ребенком и кормить грудью?

Врач рекомендует воздержаться от отложенного пережатия пуповины, не допускать контакт ребенка с кожными покровами матери, то есть не выкладывать новорожденного маме на животик, а первичный осмотр и обработку малыша проводить в изолированном от родильного зала помещении. Кормить грудью ребенка можно, если коронавирус у мамы протекает легко и бессимптомно. Через грудное молоко он не передается. А вот если у женщины есть симптомы респираторной инфекции при подтвержденном коронавирусе либо результат теста еще не получен, ее изолируют от ребенка, и для его кормления будут использовать сцеженное молоко. Есть опасность, что при грудном кормлении мама может заразить ребенка, кашляя и чихая.

- Надо ли прерывать беременность, если у женщины COVID-19?

- Еcли женщина в тяжелом или критическом состоянии и сохранение беременности создает опасность для ее здоровья и жизни, прерывание беременности следует обсудить консилиумом и, вероятно, стоит провести, - рассказала Светлана Жуковская.

«Плановые хирургические операции по поводу лечения бесплодия надо отложить»

- Стоит ли делать ЭКО во время эпидемии коронавируса?

- Все плановые хирургические операции по поводу лечения бесплодия следует отложить до определенного времени. Но при наличии определенных заболеваний, которые со временем могут ухудшить репродуктивное здоровье (объемные образования в яичниках, онкология), можно обратиться в центры репродуктивной медицины, чтобы криоконсервировать половые клетки или эмбрионы.

- Если женщина переболела коронавирусом во время беременности, передадутся ли антитела через плацентарный барьер плоду?

- Для однозначного ответа пока недостаточно информации. Но в американском медицинском журнале были опубликованы данные о том, что у детей, которых рожали женщины с COVID-19 в нетяжелой форме, обнаруживались иммуноглобулины класса G. Это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.

- Можно ли во время беременности принимать иммуномодуляторы и противовирусные препараты для профилактики коронавируса?

- Я бы не стала этого делать, - говорит врач. - Иммунная система запрограммирована так, чтобы плод не был атакован вашей иммунной системой. Неизвестно, как она поведет себя на фоне иммуномодуляции и не случится ли при этом самопроизвольное прерывание беременности или преждевременные роды.

https://www.kp.by/daily/27115/4195023/

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