В Польше из-за пандемии перенесли президентские выборы и предлагают голосовать по почте

Выборы президента Польши отменили в последний момент - за четыре дня до открытия избирательных участков. О переносе первого тура выборов заявила правая коалиция, в которую входят лидер правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и глава объединения «Согласие» Ярослав Говин. PiS настаивал на том, чтобы провести выборы во что бы то ни стало в назначенный срок. Оппозиция требовала перенести выборы из соображений эпидемиологической безопасности.

- В связи с отклонением оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в конституционный период, мы подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах, - заявила коалиция Качиньского и Говина.

Что это значит на практике? Выборы 10 мая отменяются, Верховный суд в ближайшее время оформит это решение юридически - признает дату недействительной. После этого власти назначат новую. По Конституции выборы должны пройти не позднее 23 мая, но из-за пандемии придется пойти на беспрецедентные меры - отложить избрание президента на более поздний срок. В кулуарах говорят о разных датах: выборы могут пройти в июле, августе или в сентябре. Кандидаты - а их зарегистрировано 10 человек - останутся теми же.

Выборы пройдут по почте?

В соцсетях эту идею поднимают на смех, но власти настроены всерьез - организовать голосование дистанционно с помощью почты. Каждый избиратель должен будет получить по почте пакет документов для голосования, сделать свой выбор - и отправить бланк в избирательную комиссию. Для этого PiS внес в нижнюю палату парламента - Сейм - соответствующие предложения. Сейм их принял, передал в Сенат - верхнюю палату парламента. Сенат наложил на поправки в закон вето.

Карантин в Польше постепенно снимается, но что будет с выборами, так и не ясно.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Проведение выборов путем заочного голосования может быть не до конца безопасным для избирателей, - заявил шеф комиссии прав человека и верховенства закона Александр Поцей.

Здесь речь уже шла не о коронавирусе, а о соблюдении демократических стандартов выборов. Голосование должно проводиться тайно, но для того, чтобы разослать всем бланки, почта Польши получила идентификационные данные поляков. Плюс ко всему не ясно, как в таком случае будут голосовать поляки за границей.

В четверг, 7 мая, Сейм отменил вето Сената - теперь решение по поводу выборов по почте остается за президентом.

- В честных выборах приму участие, но в пародии на голосовании - конечно, нет, - прокомментировала ситуацию «Газете Выборчей» кандидат от оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска.

Президент Польши Анджей Дуда с супругой (слева) на перезахоронении станков Калиновского в Вильнюсе.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы не проводить во время эпидемии выборы, срок президентства Анджея Дуды предлагают продлить на два года

В Сейм внесли проект изменений в Конституцию Республики Польша. Он содержит буквально три пункта. Продлить президентский срок с 5 до 7 лет, ограничить возможность переизбрания президента (сейчас действующий глава государства может избираться на второй срок) и оставить президентом Анджея Дуду еще на два года без проведения выборов.

Под проектом подписались глава PiS Ярослав Качиньский, его партнер по коалиции Ярослав Говин, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр здоровья Лукаш Шумовский.

– Если польский парламент примет такое решение, то я соглашусь и не буду спорить с его волей, - так прокомментировал эту идею президент Анджей Дуда, отвечая на вопросы в Фейсбуке.

Проект принят для первого чтения в Сейм 15 апреля. Рассматривать его нижняя палата парламента может до месяца, верхняя – до двух месяцев.

Критики называют эту идею абсурдной и напоминают, что по Конституции во время введения чрезвычайного положения можно сдвигать дату выборов. Однако в Польше объявили эпидемию коронавируса, но не вводили чрезвычайное положение.

КСТАТИ

В Польше постепенно отменяют карантин. Количество зараженных COVID-19 уменьшается. По данным на утро 7 апреля, за последние сутки коронавирус выявили у 158 человек. Столько же было и неделю назад. За все время коронавирусом в Польше заразились 14 898 человек, умерли 737.

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