Ремонт в минской двушке, где живет девушка: розовая дверь, мини-гардеробная и мини-кухня

У дизайнера была задача сделать из обычной двушки в брежневке атмосферное пространство. Фото: Егор Пясковский

Сегодня мы заглянем в двухкомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров в Зеленом Луге, в которой живет заместитель руководителя одной из минских компаний Екатерина. Чтобы создать здесь уютный интерьер, она обратилась к дизайнеру Ирине Горячко.

- У меня была задача сделать из обычной двушки в брежневке атмосферное пространство с большим камином, гардеробной, огромным количеством картин и барным столиком возле окна, - говорит Ирина. - Это был ремонт без глобальных перепланировок и с небольшим бюджетом. Хозяйка оказалась идеальным заказчиком - она предоставила мне свободу действий и согласилась со всеми моими идеями.

- Сложно было сделать атмосферную квартиру с небольшим бюджетом?

- Нет, для этого не обязательно иметь баснословные деньги. Многие вещи были куплены в IKEA и на “Алиэкспресс” - и это как раз те детали, которые помогают создать интересные пространства. При этом можно сделать так, чтобы это была не банальная икеевская квартира, а интерьер с ноткой элегантности.

Необычная прихожая

Первое, на что мы обратили внимание в квартире Екатерины, - входная дверь розового цвета.

Одно из самых нестандартных решений в квартире - входная дверь розового цвета. Фото: Егор Пясковский

- Я не люблю стандартные советские прихожие, - говорит дизайнер. - Прихожая должна быть красивой, и важную роль в этом играет необычная дверь. Эта дверь была сделана под заказ и покрашена, по цене она получилась чуть дороже обычной.

В прихожей нет громоздких тумб и комодов, вся одежда и обувь прячутся во встроенный белый шкаф. На стене - круглые вешалки-крючки, заказанные из Китая. Над консолью - эффектное круглое зеркало на кожаном ремне.

В прихожей нет громоздких тумб и комодов. Фото: Егор Пясковский

Домашняя выставка картин

В гостиной обращаем внимание на стену над диваном: там Ирина разместила множество картин и постеров в рамках разного формата и цвета. Некоторые картины созданы самой хозяйкой - свои работы она вышивает крестиком.

- Я очень люблю такое оформление стен в интерьере, - говорит дизайнер. - Мне кажется, что интерьер с картинами и постерами можно назвать говорящим - он многое может рассказать о своем владельце.

Отдыхает хозяйка на уютном диване, усыпанном разноцветными подушками, и в эффектном кресле с «ушами» возле декоративного камина. А работает - за столом, расположенным возле окна. На полу в гостиной - полосатый ковер из IKEA, а на потолке - популярная люстра-цветок из этого же магазина.

Создать атмосферу в квартире можно с помощью недорогих вещей. Светильник на потолке в гостиной был куплен за 5 евро. Фото: Егор Пясковский

- Атмосферу в этом интерьере создают детали, - говорит дизайнер. - Представьте, что получится, если убрать весь декор, подушки, текстиль, картины? Останутся серые стены, серый диван и ламинат. И это будет совсем другое пространство.

Возле декоративного камина - стильное кресло с "ушами". Фото: Егор Пясковский.

Гардеробная комната - это выгоднее, чем шкаф

Одним из главных пожеланий хозяйки было наличие гардеробной комнаты. И дизайнеру удалось найти для нее место даже в небольшой квартире.

Гардеробная отделена от спальни стеклянной перегородкой. Фото: Егор Пясковский

- Как правило, гардеробные легко вписываются в вытянутые комнаты, - говорит Ирина. - В этой квартире я расположила ее возле спальни, выделив для этого 2,3 метра и отгородив стеклянной перегородкой. Полки и стеллажи заказали из IKEA, там все элементы внутреннего наполнения отлично продуманы. Кстати, сделать гардеробную комнату гораздо выгоднее с точки зрения бюджета, чем заказать шкаф, потому что в шкафах обычно очень дорогие фасады. Еще один плюс гардеробных в том, что они обычно более вместительные.

Атмосферу в спальне создают декоративные подушки, картины и светильники. Фото: Егор Пясковский

Мини-кухня на пяти метрах

На небольшой кухне площадью 5,2 квадратного метра дизайнер вместила все необходимое, даже шкаф-витрину для посуды. Стол расположен возле окна, поскольку хозяйка любит пить кофе, любуясь красивым видом на церковь. Над столом - эффектный недорогой светильник.

- Мойку я расположила в углу, несмотря на то, что это считается неудобным по правилам эргономики. Зато сама хозяйка такое расположение считает максимально комфортным, а это главное, - говорит дизайнер.

Хозяйка любит пить кофе за столиком возле окна. Фото: Егор Пясковский

Ремонт в квартире занял три месяца. И хозяйка, и дизайнер остались довольны результатом - квартира получилась атмосферной, элегантной и недорогой.

ЧТО ПОЧЕМ

Гардеробная - $1100

Кухня - $2300

Светильник в спальне - $79

Светильник в гостиной - 5 евро

Кресло в гостиной - $350

Рабочий стол - $80

Рабочее кресло - $60

Розовая плитка "кабанчик" в санузле уложена вертикально, а не горизонтально. Фото: Егор Пясковский.

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