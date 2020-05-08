Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 мая 2020 года: опасения Кремля, полупустые поезда и подготовка к празднованию Дня Победы

Во всем мире коронавирус выявлен более чем у 3,755 миллионов человек. По количеству подтвержденных случаев лидируют США (свыше 1,220 млн). Затем с огромным отрывом идут Испания (более 220 тысяч) и Италия (свыше 215 тысяч).

В Беларуси COVID-2019 обнаружен у 20 168 человек. Из этого числа уже выздоровели 5 067 пациентов, погибли - 116. По данным Минздрава, умершие имели ряд хронических заболеваний, усугубивших течение болезни. За весь период в республике было проведено 229 466 тестов. Эти данные ведомство назвало в четверг, 7 мая. Статистику на 8 мая Минздрав еще не озвучивал, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Кремль обеспокоен, что в России и в Беларуси разные подходы к борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону борьбу с коронавирусом в обеих странах во вторник, 5 мая. Вскоре после этой беседы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что официальный Кремль обеспокоен ситуацией с COVID-19 в Беларуси и России. Во-первых, из-за разности подходов. Например, в России введен карантин, закрыты границы, а в Беларуси – нет. А во-вторых, отличаются тактики и подходы, направленные на то, чтобы не допустить резкого роста распространения инфекции.

- Надеемся, что разные методы в конечном итоге не приведут к взрывному росту количества инфицированных коронавирусом. Ситуация вызывает опасения, но это естественно. Причем существующие опасения абсолютно взаимны, так как сложившаяся ситуация абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная, - подчеркнул Песков.

Из-за коронавируса поезда по Беларуси ходят полупустые

Корреспондент «Комсомолки» заметил, что поезда по республике ходят практически пустые. И это несмотря на то, что места в вагонах сейчас продаются с учетом правил социального дистанцирования! Например, раньше билеты на скоростную электричку Гомель-Минск можно было купить с трудом. А по пятницам и выходным они вообще были в дефиците. Сейчас же можно без проблем прокатиться практически на любом месте и ехать в гордом одиночестве: в 10 метрах не будет ни одного пассажира.

- Люди боятся ездить из-за коронавируса, - объяснила проводница. - Хорошо, если есть 50 человек на весь состав. В выходные было около 90.

Как COVID-19 может повлиять на плод и может ли ребенок заразиться через грудное молоко?

У женщин, которые готовятся стать мамами или уже беременны, сейчас шквал вопросов к медикам. На некоторые из них нам ответила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Светлана Жуковская. Специалист рассказала, что нет доказательств того, что коронавирус может вызывать пороки развития у плода. А многие научные публикации свидетельствуют о том, что он крайне редко передается от матери плоду внутриутробно или во время родов.

Также Жуковская объяснила, что через грудное молоко COVID-19 не передается. Поэтому если у матери бессимптомная форма инфекции, то кормить грудью можно. Если же женщина имеет респираторные признаки, малыша лучше изолировать: есть опасность, что мама может заразить его во время кормления, кашляя и чихая.

Стоит ли прерывать беременность, если у будущей матери коронавирус? Передаются ли плоду через плаценту антитела к инфекции? Ответы на многие и другие вопросы здесь.

Подготовка к празднованию Дня Победы

9 мая 2020 года центре Минска пройдет грандиозное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт состоится у обновленного монумента Победы. Причем с грандиозным размахом - только техобеспечение мероприятия заказано на 600 тысяч рублей. Будут три экрана, по центру - гигантский, длиной в 46 метров. На площади Победы установят около 3500 зрительских мест. В целом все будет практически так же, как в «докоронавирусные» годы.

Не обойдется и без сольных артистов - выступят группа Litesound, Искуи Абалян, Александр Солодуха и многие другие.

- А чего бояться? - считает Александр Солодуха. - Я приеду сразу в костюме, переодеваться не буду. С сыновьями по свежему воздуху в масочках пройдем на грим. Нужно будет припудрить нос и голову, чтобы не блестела. И все, только перед выступлением сниму маску.

Узнали подробности от тех, кто там споет (читать дальше)

Также мы посмотрели на репетицию молодежного шествия для парада Победы 2020 в Минске. 7 мая в центре Минска у стелы «Минск – город-герой» снова перекрыли движение. На этот раз – для тренировки молодежного выступления. Всего автобусами привезли около 200 человек: две группы молодежи (очевидно, это члены БРСМ) и группу сотрудников МЧС в форме. Под фонограмму песни «День Победы» они репетировали движения. Тут фоторепортаж.

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