2020-05-07T17:19:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Августовскую хоккейную квалификацию Олимпиады-2022 перенесли на следующий год

К ней наша команда готовилась даже во время пандемии
Захар ПЛАТОНОВ
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В апреле команда Беларуси усиленно тренировалась, правда, сбор сократили из-за коронавируса.В апреле команда Беларуси усиленно тренировалась, правда, сбор сократили из-за коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В апреле сборная Беларуси по хоккею усиленно тренировалась, держа в уме олимпийскую квалификацию, которая должна была состояться с 27 по 30 августа в Братиславе. Там наша команда со Словакией, Польшей, Австрией поспорит за единственную путевку на зимнюю Олимпиаду - 2022.

Еще месяц назад главный тренер Михаил Захаров допускал, что этот турнир могут перенести.

Михаил Захаров о подготовке: «Хорошо, что некуда ехать - ни на Мальдивы, ни куда-то еще. Все будут здесь»

Так и получилось. Все финальные турниры олимпийской квалификации из-за коронавируса будут перенесены на 2021-й. Это решение было принято во время онлайн-заседания Совета ИИХФ. Теперь ориентир для команды Захарова - август 2021 года.

Еще до этого в мае следующего года будет чемпионат мира в Минске и Риге. Был вопрос, не сдвинут ли этот турнир на год, ведь ЧМ-2020 в Швейцарии отменили, рассматривали вариант, что все дальнейшие чемпионаты будут сдвигать на год. Но Швейцарская федерация отказалась из-за экономических рисков. ИИХФ подтвердила, что ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге. Пожалуй, такой вариант предпочтителен для нашей сборной, за год у молодежи будет шанс набраться опыта, в том числе на домашнем чемпионате мира, если, конечно, все будет по плану (после пандемии коронавируса невольно приходится делать такую оговорку).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чемпиона КХЛ-2020 не будет

Турнир остановили на стадии второго раунда плей-офф, и он так и не был возобновлен, все спутал COVID-19. Были варианты доиграть турнир летом в экспресс-формате, но от этой затеи отказались окончательно.

- Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Эти восемь команд: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА, ЦСКА.

Места с 9-го по 24-е распределены по результатам регулярного сезона.

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