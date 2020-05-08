Белорусы о предстоящем параде Победы: от «все время был и сейчас нужен» до «это огромный риск»

Чтобы услышать мнение разных возрастных и гендерных групп, в качестве собеседников мы намеренно выбирали молодых и пожилых людей, мужчин и женщин. Удивительно, но многие на тему предстоящего парада говорить с журналистами отказывались наотрез и в спешке отходили от нас со словами «не хочу светиться», «слишком сложный вопрос».

Нужен ли парад на 9 мая в этом году? ВИДЕООПРОС.

От тех, с кем нам все же удалось пообщаться, мы услышали самые разные мнения.

«Сейчас бы себя спасти», «это страшное дело», «главное не парад, а память»

- Я об этом думал. Мое мнение: парад можно было перенести на 3 июля или 7 ноября, - высказался мужчина, который до этого внимательно наблюдал за последними приготовлениями к празднику на площади Победы. Напомним, помимо праздничного шествия, вечером 9 мая на площади состоится концерт, а вокруг монумента разместят места для более чем 3 тысяч зрителей. После концерта, в 23.00, состоится пиротехническое шоу. Для залпов задействуют 8 точек.

- Нельзя забывать о тех, кто погиб. Мой дед тоже воевал. Но если сейчас перед нами стоит вопрос здоровья и жизни, надо хорошенько подумать. Главное - память, а не парад, - говорит Георгий Иванович.

- Лично я считаю, что обстановка у нас не критичная, - выразил свое мнение молодой человек. - Но, мне кажется, сейчас люди больше думают не о параде, а о том, как себя защитить. Идти на него или нет - личное дело каждого.

Нелли и Оксана обеими руками поддерживают медиков, которые против скопления людей в городе.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Какой парад? В мире пандемия! Мы обеими руками за предостережения медиков! - возмущаются Нелли и Оксана. - Подумайте о ветеранах. Если кто-то из них додумается пойти на этот праздник, это может стать их последним выходом.

- А как вы себе это представляете? Что, людей на параде в метре друг от друга поставят? Нет, конечно! Считаю, парад не нужен, - сказал Борис.

- А как вы себе это представляете? Что, людей на параде в метре друг от друга поставят? - недоумевает Борис.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Даже в этой неблагополучной ситуации нам, конечно же, надо показать свою военную мощь, - с сарказмом говорят друзья-студенты. Если людей убрать с улицы, возможно, парад и можно было бы провести. На этом мероприятии не будет ни нас, ни наших родителей, ни бабушек с дедушками. К счастью, в нашем университете на парад нас не сгоняют.

Друзья-студенты на парад в этом году не собираются и говорят, что их родителей, бабушек и дедушек там тоже не будет.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Скажу вам: это очень страшное дело, - с грустью в голосе рассуждает пожилая женщина в маске. - Думаю, руководство и президент недооценивают тяжесть обстоятельств. А ведь люди верят, что им президент говорит. Толпы ведь соберутся. Парад - огромный риск. Считаю, этого нельзя делать ни в коем случае. Во всем мире все отменили!

Женщина считает, что проводить парад в этом году - огромный риск.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Кто работает, тот не болеет»

Среди наших собеседников были и те, для кого парад Победы - не только дело традиции, даже во время пандемии, но и дело чести.

- Я дитя войны - афганец, прошел горячие точки. Мое мнение: отменять парад не нужно. Но проводить его нужно с соблюдением всех мер безопасности, - сказал Владимир.

Для Владимира парад - дело чести. И, на его взгляд, провести его в этом году - верное решение.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Люди же все равно все ходят, нет никакой изоляции. Все время же парад был. И сейчас тоже нужен, - считает Николай. Вместе с остальными рабочими мужчина обновляет тротуарную плитку возле площади Победы. Вируса не боится, работает без маски.

- А заболеть не боитесь?

- Кто работает, тот не болеет!