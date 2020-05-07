2020-05-07T20:29:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь и Россия готовы поставить точку в нефтяном споре

Они почти договорились о межбюджетных расчетах при поставках нефти
Виктор ПАЖИТОК
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Сообщается, что Беларусь и Россия договорились о схеме межбюджетных расчетов при поставках нефти в нашу странуСообщается, что Беларусь и Россия договорились о схеме межбюджетных расчетов при поставках нефти в нашу странуФото: Сергей ГАПОН
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Министерства финансов Беларуси и России договорились о механизмах межбюджетных расчетов при поставках нефти. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

- Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют, - цитирует слова Крутого сайт Совета министров Беларуси.

Напомним, с начала года между странами не стихают нефтяные противостояния. Камень преткновения - премия в $11,7 за тонну нефти, которую прежде Беларусь платила российским поставщикам, а в нынешних условиях налогового маневра в России и снижающихся мировых цен на черное золото платить не хочет. В конце марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что стороны договорились - российские поставщики сделают скидку $7 за тонну, а оставшиеся $4,7 возьмет на себя правительство России путем межбюджетных расчетов между странами. Сейчас, как следует из заявления Дмитрия Крутого, переговорщики вышли на финишную прямую и близки к практической реализации выработанной схемы.

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