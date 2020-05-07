Белорусские банки переходят на онлайн-обслуживание: карту можно заказать по интернету, а доставить на дом - почтой

Еще в середине апреля, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам максимально расширить дистанционное обслуживание клиентов. Как известно, во многих банках нельзя было дистанционно, без обращения в отделение, погасить кредит, перевести деньги с истекшего депозита на текущий банковский счет или, например, автоматически продлить карточки, срок которых истекает в ближайшее время., Нацбанк попросил банки сделать так, чтобы клиент мог разобраться с платежами по своему кредиту или обслуживанию депозита онлайн. А срок действия банковских платежных карт Нацбанк рекомендовал автоматически продлить как минимум до 1 июля 2020 года.

ЗАКАЗЫВАЕШЬ КАРТУ ОНЛАЙН, А ЗАБИРАЕШЬ ЛИЧНО

Банки начали исполнять рекомендации Нацбанка, тем более что отчитаться по ним нужно было до 1 мая. Каждый коммерческий банк по-своему выходит из положения и налаживает дистанционное обслуживание

Так, в МТБанке и Приорбанке автоматического продления карт нет, однако сделать это можно в интернет-приложениях. Перезаказать карту при помощи интернет-банкинга, если до окончания срока действия прежней остался месяц, можно и в Белинвестбанке. В БПС-Сбербанке правила для новых и старых клиентов разнятся.

- Если вы первый раз будете обращаться за картой, то сделать это можно только лично. Если зарегистрированы в нашем интернет-банкинге, то можно заказать карту дистанционно, - сообщили «Комсомолке» в контакт-центре.

Схожий механизм в Беларусбанке. Для того чтобы продлить срок действия карточек, требуется заявление. Однако теперь его можно не только написать в отделении банка, но и оформить при помощи М-Банкинга. Нюанс - сделать это можно, если до окончания срока действия карты осталось меньше трех месяцев.

Но чтобы получить новый пластик, открытый дистанционно, клиенту нужно будет лично посетить отделения перечисленных банков - курьерская доставка у них недоступна.

КАРТУ ПРИШЛЮТ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ДОСТАВЯТ КУРЬЕРОМ

Заказать карту онлайн и получить ее на дом можно в Белагропромбанке. Правда, как рассказали специалисты банка, для того чтобы оформить саму доставку, нужно лично обратиться в отделение банка: прийти и написать соответствующее заявление. К слову, сама доставка платная: по Минску услуга обойдется в 15 рублей, по Беларуси - 20.

Для клиентов Белгазпромбанка оформление большинства новых карт и перевыпуск старых проводятся бесплатно.

- При оформлении заказа карточки в мобильном банкинге клиент может выбрать два варианта ее получения: либо в ближайшем и удобном ему отделении, либо посредством почтовой доставки. Карта придет на указанный клиентом адрес, это занимает обычно 5 - 7 дней. Услуга для клиента абсолютно бесплатна, - пояснили в банке.

Альфа-банк представляет своим клиентам возможность заказать и перезаказать карту при помощи мобильного приложения.

- Вы скачиваете его на телефон, действуете пошагово, заполняете свои контактные данные. Через некоторое время с вами связывается наш специалист, он при необходимости оформляет доставку карты почтой. Это совершенно бесплатно, - рассказали в контакт-центре банка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Халву» можно закрыть, а задолженность перевести в потребительский кредит

МТБанк изменил правила пользования рассрочкой по популярной карте «Халва». Клиент теперь может выбрать для себя оптимальный размер платежа. Правда, воспользоваться этой возможностью могут только те, кто потерял работу или кого перевели на неполную занятость.

Такие клиенты могут обратиться в отделение банка с заявлением о закрытии «Халвы». Карту закроют, а оставшуюся задолженность по ней (то есть сумму, на которую были приобретены товары и услуги) переведут в потребительский кредит по ставке 14,15% годовых. Это в четыре с лишним раза меньше, чем владельцы «Халвы» платят в случае просрочки платежа. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы: копию трудовой книжки, где стоит отметка об увольнении, копию приказа предприятия о переводе на неполную занятость и т. д. В банке отмечают, что каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. К слову, рассмотрят заявление и тех клиентов, которые раньше допустили просрочку по «Халве».