2020-05-07T21:30:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пружанах ветеран накануне 9 Мая отмечает 100 лет! Он участвовал в освобождении Польши и его однажды по ошибке похоронили

Николаю Ляхоцкому вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Николай Ляхоцкий из Пружан празднует 100 лет. Фото: Сергей ТАЛАШКЕВИЧ, budni.byНиколай Ляхоцкий из Пружан празднует 100 лет. Фото: Сергей ТАЛАШКЕВИЧ, budni.by
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Николай Ляхоцкий всю жизнь провел в Пружанах. Как раз накануне Дня Победы, 7 мая, ветеран отпраздновал 100-летний юбилей.

Его призвали на войну в 1944 году. Николай Ляхоцкий был пулеметчиком и участвовал в боях во время освобождения Польши от фашистских захватчиков.

– Бой был тяжелым: мы с трудом прорвали вражескую оборону. Только собрались в полуразрушенной хате отдохнуть, а у командира взвода новый приказ. Должны были выйти на улицу и вдруг - взрыв. Да такой, что от хаты ничего не осталось... - цитирует воспоминания ветерана Пружанская газета «Раённыя будні».

Тогда он чудом выжил - осколок от мины чиркнул по спине и пробил котелок на голове, но проблем не доставил.

А вот в Восточной Пруссии пулеметчик Ляхоцкий получил серьезное ранение. И все равно жизнь спасло чудо - пулю задержала бритва, которая лежала в кармане ватника. Победу солдат встретил в госпитале.

Накануне Дня Победы ветеран получил юбилейную медаль. Фото: Сергей ТАЛАШКЕВИЧ, budni.by

Накануне Дня Победы ветеран получил юбилейную медаль. Фото: Сергей ТАЛАШКЕВИЧ, budni.by

Летом 1945 он вернулся с войны и устроился водителем скорой помощи в Пружанах. Этой работе он отдал почти 30 лет. Недавно у Николая Ивановича умерла жена, с которой он прожил вместе 70 лет. Сейчас пенсионеру помогают родные. Он плохо слышит, но сохраняет бодрость духа - и чувство юмора. Говорит, что дожил до 100 он благодаря тому, что его однажды уже похоронили...

- В 80-е в «районке» разместили список жителей Пружанщины, которые погибли во время освобождения Польши. Я заинтересовался - а вдруг встречу знакомую фамилию? А прочитал... свою! Указано было, что погиб, и даже номер могилы, где захоронен. Позвонил автору: говорю, я ж на самом деле жив! - рассказывает ветеран.

Оказалось, его фамилия в список погибших попала из-за ошибки в архивных данных. Николай Ляхоцкий тогда посчитал это хорошей приметой - мол, значит, жить буду долго!

В честь юбилея ветерану вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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