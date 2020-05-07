Студенты в масках, спасатели без: посмотрите на репетицию молодежного шествия для парада Победы 2020 в Минске

В Минске продолжается репетиция к параду Победы 2020. 7 мая в центре Минска у стелы «Минск – город-герой» снова перекрыли движение. На этот раз – для тренировки молодежного выступления. Всего автобусами привезли около 200 человек: две группы молодежи (очевидно, это члены БРСМ) и группу сотрудников МЧС в форме. Под фонограмму песни «День Победы» они репетировали движения. Сотрудники МЧС были с золотистыми флагами, студенты – с красными. Затем на площадке появился огромный красно-желто-зеленый флаг с надписью «1941 Беларусь помнит 1945». А в завершении выступления сотрудники МЧС вынесли огромный красно-зеленый флаг. Интересно, что ни одного сотрудника МЧС в маске не было. А вот студенты в основном были в масках.

В репетиции участвовало около 200 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, парад Победы начнется 9 мая в 11:00. А генеральную репетицию парада проведут в ночь с 8 на 9 мая, техника останется в городе до утра. А колонны грузовиков с пешими расчетами на ночь увезут в места дислокации – в Уручье. Такое будет впервые. За парадом с трибун будут наблюдать 11 тысяч человек – именно столько вмещают трибуны. Несмотря на заявление Александра Лукашенко о том, что на парад насильно никого сгонять не будут, студентам и сотрудникам белорусских предприятий, несмотря на пандемию коронавируса, настойчиво предлагают пойти на парад.

Репетиция молодежного шествия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник МЧС с флагомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всем желающим обещают определенные льготы. Например, выбор комнаты при заселении в общежитие, отработку пропущенных занятий, лекций и лабораторных работ, автоматы по отдельным предметам. А кому-то обещают даже надбавку к стипендии. А еще вечером 9 мая на площади Победы пройдет праздничный концерт. Туда тоже активно приглашают всех желающих. Там трибуны вместят 3500 человек.

Студенты в основном были в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция длилась около трех часов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В репетиции участвовало около 200 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция длилась около трех часов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники МЧС были без масок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция длилась около трех часов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники МЧС выносят огромный красно-зеленый флаг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка подсказывает как правильно держать флаг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря ни на что улыбайся.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Строй МЧС.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Calvin KleinФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники МЧС были с золотистыми флагами, студенты – с красными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В завершении выступления сотрудники МЧС вынесли огромный красно-зеленый флаг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники МЧС были с золотистыми флагами, студенты – с красными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В основной массе студенты были в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральную репетицию парада проведут в ночь с 8 на 9 мая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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