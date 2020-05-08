2020-05-08T23:42:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Каким будет обновленный КоАП: балльная система за нарушения ПДД и скидки за быструю оплату штрафа

Все нарушения в Беларуси разделят на три категории, размер максимального штрафа уменьшат
Алеся ДОБЫШ
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За нарушение ПДД будут начислять штрафные баллыЗа нарушение ПДД будут начислять штрафные баллыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Проект нового кодекса об административных правонарушениях уже подготовили и представили госорганам для согласования. После этого документ доработают и внесут дополнения, параллельно готовится и проект нового процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. О том, как изменится КоАП, рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов в интервью Pravo.by.

Существенное новшество - в кодексе появится глава, которая регламентирует профилактические меры воздействия. Сюда входят устное замечание, предупреждение, штрафные баллы, которые будут начислять для предупреждения систематического нарушения ПДД. Но их собираются начислять вместе с наложением административного взыскания.

Балльную систему борьбы со злостными нарушителями ПДД собирались ввести еще весной 2019 года. Что это такое, на примере объяснял начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Республики Беларусь Александр Занимон:

- К примеру, если 1 марта вы превысили скорость на 10 км/ч и вам начислили 1 балл, то 1 марта 2020 г. этот балл сгорит. Чего не скажешь о злостных нарушителях. Так, предлагается за 15 и более баллов лишать водительских прав на 6 месяцев.

Информацию о том, что человек привлекался к административной ответственности, заносят в Единую базу. Эта информация хранится там 10 лет, ее может запросить, к примеру, ваш работодатель. Срок хранения этой информации предлагалось уменьшить до трех лет.

Так вот плюс профилактических мер в том, что у них нет никаких правовых последствий – информация о том, что вам вынесли устное предупреждение, в базу не заносится. К тому же, если человек снова попадется на каком-то нарушении, профилактическая мера, которую применяли раньше, не будет считаться отягчающим обстоятельством, а значит, наказание может быть мягче.

Еще одна глава в кодексе будет посвящена административной ответственности несовершеннолетних. Наказание для них будет более гуманным, чем для взрослых. Расширен и спектр альтернативных мер.

Все нарушения разделят на грубые, значительные и проступки

Административные правонарушения разделят на три категории в зависимости от степени их общественной вредности и тяжести последствий: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения.

К проступкам предлагают отнести правонарушения, за которое можно получить относительно небольшой штраф – до 270 рублей.

Значительные административные правонарушения – те, за которые могут дать более крупный штраф или взыскание в виде конфискации, депортации.

В категорию грубых войдут правонарушения, которые влекут за собой уголовную ответственность, если их совершить дважды. Сюда же войдут те нарушения, за которые человеку грозит административный арест, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью.

Из перечня административных взысканий предлагают исключить предупреждение (их перенесут в разряд профилактических мер) и исправительные работы, добавить общественные работы, пересмотреть размеры штрафов.

Зачем нужно вводить общественные работы? По словам директора Национального центра законодательства и правовых исследований, это объясняется тем, что в КоАП до этого не было неимущественного взыскания, которое альтернативно аресту.

- Это жестко ограничивает выбор правоприменителя либо исключительно денежно-имущественными взысканиями (штраф, конфискация), либо жесткой, граничащей по строгости с уголовным наказанием, мерой в виде ареста, - говорит Вадим Ипатов.

Максимальный размер штрафов снизят до 30 базовых величин – это 810 рублей. Возможно, изменится и минимальный штраф, будет разрешено наказывать нарушителей штрафом меньшего размера, чем нижний предел нормы об ответственности.

Стимулировать выплачивать штраф быстро и добровольно будут уменьшением размера этого штрафа.

Экспертная комиссия, которая работала над изменением кодекса, предложила применять более мягкие меры ответственности за неосторожные нарушения, которые не связаны с причинением существенного вреда.

Из КоАП исключат составы, которые не были востребованы или применялись в единичных случаях.

Клеймо правонарушителя раньше закреплялось за человеком надолго, сейчас подход будет избирательным

Для чего правонарушения разбили по категориям? Для каждой из них - свой срок, после которого человека предлагают считать не подвергнутым административному взысканию. Сейчас этот срок - один год после исполнения административного взыскания.

- То есть «клеймо» правонарушителя закрепляется за ним на длительный период за любое административное правонарушение. В проекте заложен дифференцированный подход, - говорит Вадим Ипатов.

Годичный срок сохранят только для тех, кто совершил грубое административное правонарушение. Тех, кто совершил административный проступок, не будут считать подвергавшимся взысканию со дня уплаты штрафа или исполнения другого взыскания. Для тех, кто совершил значительное административное правонарушение, этот срок истечет через шесть месяцев.

Напомним, в середине декабря президент потребовал обновить административное законодательство. Лукашенко отметил, что нужно уходить от палочной системы работы милиции. За неполные пять лет в Беларуси зарегистрировали 16 млн нарушений, к ответственности привлекли 3,5 млн человек. Президент поставил задачу сделать главным критерием работы силовиков не количество штрафов, а профилактику и сокращение административных дел.

В работу включилась межведомственная комиссия, финальную версию кодекса об административных правонарушениях планируют подготовить к 1 июня.

В январе замглавы Администрации президента Ольга Чуприс анонсировала изменения: в обновленном кодексе будет уменьшена жесткость санкций, уже неактуальные наказания исключат. Возможно, кодекс станет меньше на 50 статей. Правонарушения разделят на менее тяжкие и более тяжкие, оформить и оплатить штраф станет проще.

Высказать свои предложения белорусам предложили на Правовом форуме: они предлагали увеличить штрафы для шумных соседей, жестче наказывать водителей, которые систематически нарушают ПДД.

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