2020-05-11T14:34:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сорвал на участке рядом с домом»: сельчанин и 10-летняя школьница в Краснопольском районе умерли, съев ядовитый корень

Мужчина всю жизнь прожил в деревне, но перепутал смертельно опасную цикуту со съедобным растением
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сельчанин и школьница умерли, съев ядовитый корень. Фото: СКСельчанин и школьница умерли, съев ядовитый корень. Фото: СК
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Дикий случай произошел 9 мая в Краснопольском районе Могилевщины. Там 39-летний сельчанин и 10-летняя девочка умерли от отравления корнеплодом. Днем в субботу житель деревни Кожемякино сорвал на участке рядом с домом корнеплод и принес его в дом, думая, что это съедобный овощ. Сельчанин и его маленькая племянница съели корнеплод, и вскоре обоим резко стало плохо.

- Несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка скончались. Следствие проводит проверку. Предварительно установлено, что погибшие употребили в пищу вёх ядовитый, другое название - цикута. По смертельному отравлению ядовитым растением назначена ботаническая экспертиза, - рассказали в Следственном комитете.

В сельсовете «КП» уточнили, что умерший мужчина всю жизнь прожил в деревне, хорошо знает растения:

- Мужчина нигде не работал, у его сестры - проблемы, семья не совсем благополучная. Наверное, поэтому племянница была в гостях у дяди. А он вернулся из леса и предложил попробовать этот корень. Все подробности трагедии пока выясняются.

Сельчанин и школьница умерли, съев ядовитый корень. Фото: СК

Сельчанин и школьница умерли, съев ядовитый корень. Фото: СК

В Беларуси это уже не первый случай отправления цикутой. Несколько лет назад 31-летний минчанин Михаил Шеремет тоже умер от цикуты. Вместе с друзьями мужчина отправился в байдарочный поход по Нарочанским озерам и скоропостижно скончался после того, как попробовал корень цикуты, перепутав его с другим растением - сниткой.

А буквально месяц назад в России путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко умер от отравления корнями цикуты, которую он перепутал с кувшинкой.

В прошлом году третьеклассник из Черниговской области Украины из любопытства попробовал корнеплод, похожий на морковь. Оказалось, это была цикута - мальчика спасти не удалось.

Цикута считается одним из самых ядовитых растений. Причем ядовито все растение, а особенно корневище. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. Вёх ядовитый растет на низких болотистых лугах, по берегам рек, ручьев и прудов. Весной это растение растет быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной.

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