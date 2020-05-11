2020-05-11T18:16:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это позорный суд!»: епархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную икону, в суде звучит то ругань, то слезы

Обе стороны предъявляют свои права на «Скоропослушницу», которую украли из храма в деревне. Сельчане ее спасли и сохранили когда-то, но чье это имущество - вопрос
Павел МИЦКЕВИЧ
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Епархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную иконуЕпархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную иконуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Добруше продолжается суд по делу о краже старинных икон из православного храма в деревне Дубровка. «КП» уже рассказывала об этом необычном процессе: как и кто украл иконы, в чем их ценность. Но самое странное в этом деле то, что уже несколько заседаний о воре почти забыли - в суде разбираются с тем, кому отдать иконы после приговора.

По сути, «главной фигуранткой» дела стала чудотворная икона «Матери Божьей Скоропослушницы», написанная на Афоне в 1901 году. На ее претендуют две стороны - Гомельская епархия и жительница Дубровки 87-летняя Анна Дробышева, которая когда-то помогала сохранить и спрятать икону. За нее стоит все село: больше 60 подписей собрали под заявлением с просьбой вернуть икону в Дубровку из Гомеля, куда «Скоропослушницу» передали правоохранители.

Очередное заседание вовремя не начинается - из СИЗО еще не привезли обвиняемого. В это время в зале разгорается перепалка между представителями епархии и деревенскими бабушками. Гомельчане и дубровчане сидят на разных рядах, напротив друг друга. Внесудебный спор, на чьей стороне правда, едва не перерастает в брань. Анна Дробышева, признанная потерпевшей, не выдерживает, начинает плакать, берет костыли и поднимается с места:

- Да что ж это творится! Меня уже четвертый раз вызывают в суд - как преступницу какую!

- Это позорный суд! Церковь судится со своими верующими! Как будто саму Матерь Божию судят! - поддерживают односельчанку пенсионерки.

Группа поддержки Анны Дробышевой - ее односельчане Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Группа поддержки Анны Дробышевой - ее односельчанеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ИКОНЫ, КВАРТИРЫ, МАШИНЫ - ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЦЕРКВИ»

Наконец, начинается процесс. Бабушки крестятся сами и крестят судью. По делу выступают представители епархии. Они объясняют свою позицию: следствие признало Анну Дробышеву потерпевшей просто с ее слов, не разобравшись, что бабушка не предоставила никаких доказательств прав собственности на «Скоропослушницу».

А у епархии, по мнению ее представителей, права на икону есть. Несколько лет назад в храме проводили фотофиксацию, на снимках в церкви запечатлена «Скоропослушница», она же указана в описи храма.

- Все имущество приходов, архиереев - это иконы, квартиры, машины, все, вплоть до веника в храме, принадлежит Белорусской православной церкви, - заявил заведующий канцелярией епархии Василий Черняков.

Позиция епархии такова, что икона не может принадлежать частному лицу, поскольку раньше она находилась в храме. В советские годы его закрыли, коммунисты и комсомольцы растащили имущество:

- Но церковь никогда не теряла право собственности на иконы, не отчуждала их. Верующие просто хранили у себя иконы на время гонений, а потом должны были возвратить церкви, - считает представитель епархии.

- Господи, как можно такое творить, столько времени стоять и доказывать, что икона не моя! - вырвалось у Анны Дробышевой после речи завканцелярией.

Сельские бабушки тоже возмутились:

- Неужели вы Бога не боитесь? Людей от церкви отворачиваете! Где вы были, когда мы прятали «Скоропослушницу»? Тогда и епархии-то не было! Когда нам икону вернули, на колени перед ней стали и пообещали Матери Божьей, что никогда ее больше никому не отдадим!

Епархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную икону Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Епархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную иконуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ХОТИМ НЕ ЗАБРАТЬ СЕБЕ, НО ВЕРНУТЬ ИЗ ГОМЕЛЯ В НАШ ХРАМ»

Верующие объяснили, что ни Анна Дробышева, ни кто другой не хочет забрать «Скоропослушницу» лично себе. А право на нее доказывают только ради того, чтобы икону возвратили из Гомеля в храм Дубровки, и чтобы больше она не покидала пределов деревни.

- Когда на строительство храма денег не хватало, я свою пенсию и мужневу вложила. Мы свиней, бульбу продавали, чтобы церковь достроить - для «Скоропослушницы». А вы ее у нас забираете, и еще обвиняете, что мы наживались на ней? - не выдержала бывшая староста прихода Раиса Сивакова.

Споры продолжились в юридической плоскости. Сельские прихожане в качестве доказательства привели факт, что никакого акта дарения или передачи «Скоропослушницы» церкви нет и не было.

- Акта и не могло быть, потому что на законных основаниях вам икона никогда и не принадлежала, - парировала представитель епархии.

Суд продолжился 11 мая, но процесс снова не закончился. Следующее заседание назначено на 19 мая.

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