Неожиданный побочный эффект коронавируса: дети теперь гораздо меньше болеют кишечными инфекциями, потому что чаще моют руки

Пандемия ввела моду на частое мытье рук. Оказалось, что такая мера профилактики распространения COVID-19 повлияла и на то, что в детскую инфекционную больницу Минска стало меньше поступать детей из-за болезней "грязных рук".

- Количество кишечных инфекций серьезно снизилось. Из четырех отделений, которые у нас задействованы в лечении кишечных инфекций, сегодня работает одно. И оно справляется, - рассказала "Комсомолке" главврач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова. - Мы видим, что мытье рук улучшает эпидемиологическую обстановку в плане кишечных инфекций. И нам, врачам, хотелось, чтобы такая привычка - регулярно мыть руки - осталась у детей и в будущем. Это профилактика не только коронавируса, но и очень многих разных инфекций.

- Детям можно пользоваться антисептиком?

- Дети младшего возраста должны им пользоваться под присмотром взрослых. Это нужно, чтобы не было отравлений, потому что дети могут и выпить антисептик из красивой баночки. А школьника можно научить пользоваться антисептиком правильно.

При этом специалист отмечает, что сейчас некоторые родители боятся обращаться к медикам.

- К сожалению, мы имеем такую проблему, как позднее обращение к врачам из-за опасения заразиться COVID-19, - говорит Марина Соколова. - Но если у ребенка тяжелое состояние, надо вызывать врача. Есть угрожающие симптомы у детей при разных инфекционных заболеваниях - это обезвоживание, интоксикация, судороги, нарушение сознания. Опасно, когда ребенок вялый, температура плохо сбивается, есть рвота.

Как говорит специалист, если состояние ребенка вызывает опасения, не надо ждать и бояться ехать в больницу или вызывать врача на дом.

- Надо, чтобы ребенок был обязательно осмотрен специалистом для правильного оказания помощи. Потому что позднее обращение чревато серьезными осложнениями, особенно у маленьких детей.

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