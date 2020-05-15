2020-05-15T20:09:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Неожиданный побочный эффект коронавируса: дети теперь гораздо меньше болеют кишечными инфекциями, потому что чаще моют руки

То, чего не могли добиться многие родители, за них сделала пандемия, объяснили нам в детской инфекционной больнице Минска
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Врачам хотелось бы, чтобы такая привычка - регулярно мыть руки - осталась у детей и в будущем.Врачам хотелось бы, чтобы такая привычка - регулярно мыть руки - осталась у детей и в будущем.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Пандемия ввела моду на частое мытье рук. Оказалось, что такая мера профилактики распространения COVID-19 повлияла и на то, что в детскую инфекционную больницу Минска стало меньше поступать детей из-за болезней "грязных рук".

- Количество кишечных инфекций серьезно снизилось. Из четырех отделений, которые у нас задействованы в лечении кишечных инфекций, сегодня работает одно. И оно справляется, - рассказала "Комсомолке" главврач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова. - Мы видим, что мытье рук улучшает эпидемиологическую обстановку в плане кишечных инфекций. И нам, врачам, хотелось, чтобы такая привычка - регулярно мыть руки - осталась у детей и в будущем. Это профилактика не только коронавируса, но и очень многих разных инфекций.

- Детям можно пользоваться антисептиком?

- Дети младшего возраста должны им пользоваться под присмотром взрослых. Это нужно, чтобы не было отравлений, потому что дети могут и выпить антисептик из красивой баночки. А школьника можно научить пользоваться антисептиком правильно.

При этом специалист отмечает, что сейчас некоторые родители боятся обращаться к медикам.

- К сожалению, мы имеем такую проблему, как позднее обращение к врачам из-за опасения заразиться COVID-19, - говорит Марина Соколова. - Но если у ребенка тяжелое состояние, надо вызывать врача. Есть угрожающие симптомы у детей при разных инфекционных заболеваниях - это обезвоживание, интоксикация, судороги, нарушение сознания. Опасно, когда ребенок вялый, температура плохо сбивается, есть рвота.

Как говорит специалист, если состояние ребенка вызывает опасения, не надо ждать и бояться ехать в больницу или вызывать врача на дом.

- Надо, чтобы ребенок был обязательно осмотрен специалистом для правильного оказания помощи. Потому что позднее обращение чревато серьезными осложнениями, особенно у маленьких детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я заразилась от человека, с которым общалась 20 минут и который был в маске»: могилевчанка попала в больницу с двухсторонней пневмонией

«Кто-то переносит коронавирус на ногах, а у кого-то легкие разрушаются за пару суток»: реаниматолог-анестезиолог заразился COVID-19 и рассказал о болезни

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«После коронавируса чувствую только очень резкие запахи. Нужен не один месяц на восстановление»: Наталья заболела первой в Лунинце, а затем слегла вся семья
Наталья болела больше месяца, ее муж был в реанимации на ИВЛ. Они уже дома, но коронавирусом заразился свекор женщины, у невестки и племянника - двухсторонняя пневмония
«Выходим на так называемое плато по коронавирусу»: замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала о ситуации в Беларуси
По ее словам, в республике в среднем выявляется около 8,7 - 9,7% положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые были проведены
Новости 24
Видеофакт. В Минске эвакуировали людей из гипермаркета на улице Кальварийская
Из-за коронавируса отменили один из крупнейших музыкальных фестивалей Беларуси
Видеофакт. Лукашенко рассказал, как из мяса и молока делать «конфетку»
Директор психоневрологического интерната в Мядельском районе: «Коронавирус выявлен у 32 человек, двое работников умерли – о вспышке речи не идет»
ЦИК принял заявление на регистрацию инициативной группы экс-депутата Анны Канопацкой
Минимум 324 рубля за одну рыбину и вплоть до уголовной ответственности для браконьеров
Вместо блогера Тихановского, которому ЦИК отказал в регистрации, на выборы идет его жена
ВОЗ: эпицентр пандемии сейчас находится на востоке Европы в России, Украине, Беларуси и Казахстане
В Ушачском районе служебная собака 6 километров шла по следу и пришла прямо домой к ворам
В Беларуси с начала года доходы населения выросли больше чем на 7%
Лукашенко считает, что коронавирус пошел на пользу сельскому хозяйству