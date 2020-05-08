Договорной матч в хоккее на 15 тысяч долларов: «Старался играть плохо, а тут наоборот игра получалась»

12 ноября 2019 года состоялся матч чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» - «Могилев». «Могилев» шел на последнем месте в турнирной таблице, в той игре проигрывал 1:5, но в итоге чудесным образом вырвал победу в концовке – 6:5. Позже выяснилось, что имело место незаконное влияние на результат матча. Проще говоря, матч был договорным, и его участники заранее расписали, что и как будет, и сделали соответствующие ставки.

Ранее федерация хоккея Беларуси вынесла наказания в рамках своего правового поля.

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Перед судом предстали экс-игроки «Динамо-Молодечно» Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей, Алексей Иванов (в отношении еще трех уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием). Им представили обвинение по двум статьям УК РБ: 253-й (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) и 343-й (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

7 мая состоялось второе судебное заседание. Были допрошены Сергей Шелег, Александр Сырей.

Сырей рассказал, что за 3-4 дня до игры к нему подошли Шелег и Лисичкин (он среди тех, в отношении кого приостановили уголовное преследование) и сообщили, как можно заработать. Но для этого надо проиграть матч. Сырей сообщил об этом россиянину Андрею Гаврилову, которого знал по ХК «Ермак». Он вместе с еще одним бывший российским хоккеистом Малевичем должен был обеспечить материальное вознаграждение (очевидно, с выигрыша от ставки в букмекерской конторе). Речь шла о миллионе российских рублей (около 15 тыс долларов) на всех хоккеистов, обеспечивших результат

Но до этого не дошло. После такого окончания игры в раздевалке был разговор на повышенных тонах (другие хоккеисты предъявляли претензии), а уже на следующий день стало известно, что «странным матчем» заинтересовался ГУБОП.

По словам Сырея, он согласился в этом участвовать, потому что в клубе были задержки с выплатами зарплаты, а у него семья, строительство жилья, кредиты.

Насчет порнографического ролика хоккеист сказал так:

- Ролик, признанный порнографическим, отправил по незнанию законов. Не знал, что это противозаконно. Отправил ролик в командный чат в Viber. Как прикол отправил. Теперь понимаю, что нарушил закон. В содеянном раскаиваюсь, - цитирует Сырея pressball.by.

Сергей Шелег тоже признал свою вину и сказал, что отправлял видеоролики с подобным содержанием, не зная возможных последствий.

Еще он интересно рассказал о ходе того матча:

- На перерыв мы ушли при счете 5:2 (между вторым и третьим периодами - Ред.). В перерыве Кучкин попросил у нас прощения, что забросил шайбу. Сокрушался, что из того положения просто не мог промахнуться. После второго периода я пообщался с Сыреем и предложил его заказчикам отложить сделку до другого матча, поскольку эту игру с «Могилевом» проиграть будет очень сложно. Но заказчик сообщил Сырею, что нам нужно проиграть именно в матче с «Могилевом». Из-за этого в третьем периоде нам пришлось играть очень плохо, чтобы соперник смог забросить четыре шайбы, а мы — ни одной. В содеянном чистосердечно раскаиваюсь, прошу при определении наказания учесть мое семейное положение, наличие несовершеннолетних детей, - передает слова Шелега pressball.by

Гособвинитель Валерия Сергиенко спросила хоккеиста, что он делал для проигрыша его команды.

- Старался играть плохо. Не полностью отдавался, где-то не добегал, не шел в борьбу. Но плохо играть не получалось. Понимаете, бывают дни, когда все валится из рук. А тут, наоборот, игра шла, получалась, поэтому плохо играть не выходило. Счет был 5:1. Не знаю, как это объяснить… Старался играть плохо. А в итоге у меня две голевые передачи в том матче. <…> Не получилось даже сделать так, чтобы бы соперник забил в мою смену, - сказал Шелег.

Следующее заседание состоится 13 мая.