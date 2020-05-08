В центре Минска открыли первый светодиодный фонтан - и вот как он выглядит

После долгой реконструкции 8 мая открылся фонтан рядом с парком Горького, на пересечении Пулихова и Первомайской. До этого он не работал много лет. На его месте когда-то даже хотели построить культурно-развлекательный центр с рестораном. Но общественность встретила эту инициативу активным сопротивлением и в итоге отстояла фонтан. Городские власти собирались запустить фонтан 15 апреля вместе с остальными, однако из-за холодов запуск всех фонтанов перенесли на две недели. А открытие нового фонтана на Пулихова – еще на неделю.

еремония прошла в торжественной обстановке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый фонтан состоит из трех чаш: круглой, квадратной и продолговатой. Во всех трех чашах режим работы динамический. То есть струи фонтана будут стихать и набирать силу вновь, поднимаясь на высоту до трех метров. Ночью их движение украсит подсветка. Особенность этого фонтана в том, что в холодное время года он не будет закрыт, а превратится в светодиодный: свет будет имитировать движение воды.

В столице появилось еще одно приятное место для прогулок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый фонтан состоит из трех чаш.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прилегающую к фонтану территорию тоже обустроили: установили современные фонари, новые урны, скамейки. Таким образом, в столице появилось еще одно приятное место для прогулок.

Прилегающую к фонтану территорию тоже обустроили.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытие фонтана после долгой реконструкции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтан пришелся по душе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтан создает особую атмосферу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из способов развлечения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Игра струй воды завораживает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открыли фонтан на ул. Пулихова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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