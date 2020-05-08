Впервые за 15 лет Лукашенко в юбилей Победы не возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

По традиции в Беларуси военный парад на 9 Мая проводят только по юбилейным датам - 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 годы. В эти же годы на парад Победы в Москву руководство России приглашает лидеров других государств. Известно, что персональное приглашение в 2010 и 2015 годах получал и Александр Лукашенко. Правда, на московское мероприятие он не летал, а принимал парад в Минске. Зато президент Беларуси всегда посещал Москву накануне и возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата - она находится у стен Кремля. Так было в 2005, 2010 и 2015 годах.

Президент Беларуси возложил венок к могиле Неизвестного солдата. 8 мая 2015 года. Фото: sputnik.by.

Причем в 2010 году в церемонии кроме Александра Лукашенко участвовали президент России Дмитрий Медведев и президент Украины Виктор Янукович.

- Это продолжение славных традиций на святом месте в память Великой Победы, - говорил тогда Лукашенко. - И то, что мы сегодня вместе, - свидетельство этого. Мы всегда после распада СССР на самом высоком уровне отмечали этот праздник. Хочу заверить всех россиян, всех украинцев, моих коллег из России и Украины: вы всегда можете положиться на белорусов. Когда мы вместе - мы непобедимы, как бы этого кому не хотелось.

Лукашенко, Медведев и Янукович у стен Кремля. 8 мая 2010 года. Фото: lb.ua.

А потом президенты трех стран прогулялись по Александровскому саду, где пообщались с фронтовиками, попробовали солдатскую полевую кашу и даже подняли фронтовых 100 грамм за здоровье ветеранов.

Лукашенко, Медведев и Янукович у стен Кремля. 8 мая 2010 года. Фото: lb.ua.

Казалось бы, 15-летнюю традицию можно продолжить и дальше. Однако 8 мая 2020 года Александр Лукашенко предпочел принять участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Туда на вертолете привезли капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска. Лукашенко заложил капсулы и зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны.

9 мая Александр Лукашенко будет принимать парад Победы в Минске, который проводится, несмотря на пандемию коронавируса.

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