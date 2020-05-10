«Из-за коронавируса хочу сразу после трудового отпуска взять отпуск за свой счет, можно ли так?» Отвечает эксперт

Я работаю в магазине по контракту. Недавно была в трудовом отпуске 14 дней, а теперь хочу уйти в отпуск за свой счет без содержания, на две недели. Коронавирус в стране не пошел на спад. как я рассчитывала, и я хочу еще поберечься. Могут ли мне отказать? И сколько можно вообще брать за свой счет?

Юлия.

То, что вы недавно были в трудовом отпуске, никак не влияет на предоставление отпуска за свой счет. Ведь все социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска (ч. 4 статьи 183 Трудового кодекса). Они заранее не планируются и в графике отпусков не указываются, а предоставляются при возникновении определенных обстоятельств (например, необходимость ухода за больным членом семьи, посещения врача, сдачи экзаменационной сессии и т. д.).

Вы можете взять отпуск по семейно-бытовым и другим уважительным причинам (ст. 190 Трудового кодекса). Но в предоставлении такого отпуска вам могут отказать, так как уважительность причины оценивает наниматель (если другое не указано в коллективном договоре). Продолжительность этого отпуска - не более 30 дней в течение календарного года, но наниматель имеет право принять решение отпустить вас на более длительный срок. Для этого нужно ваше заявление и приказ руководителя.

Другой вариант - отпуск за свой счет (ст. 189 Трудового кодекса), который наниматель обязан предоставить, если вы относитесь к определенной категории работников. Например, если у вас двое и более детей в возрасте до 14 лет или ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; или если вы ухаживаете за больным членом семьи и у вас есть соответствующая медицинская справка. В вашем коллективном договоре могут быть предусмотрены и другие случаи. Продолжительность этого отпуска - до 14 календарных дней, но для отдельных категорий работников он может быть дольше. Этот период надо согласовывать с руководителем.

Все эти социальные отпуска можно брать не полностью, а по частям. Но если в этом году их не использовать, то на следующий год они не перенесутся.